Pintauñas inspirado en Xbox promete desbloquear contenido exclusivo para Halo Infinite y y Forza Horion 5

Son 12 los colores que venderá la marca OPI que literalmente permitirán a los jugadores desbloquear ítems exclusivos para los videojuegos Halo Infinite y Forza Horizon 5.

Además de esto, la empresa fabricante de pintauñas sorteará a través de TikTok e Instagram mandos inalámbricos de Xbox inspirada en los colores de sus nuevos productos, los cuales tendrán por nombre “Achievement Unlocked”, “Racing for Pinks” y “Can’t CTRL Me”, los cuales corresponden a los colores lila, rosado y azul respectivamente.

La colección de pintauñas ya está disponible en Estados Unidos en las cadenas de tiendas ULTA y se espera que llegue a otros países uno de febrero.

Sin embargo, desde el sitio web de Xbox, especificaron que “con cada compra que califique, los fanáticos de Estados Unidos pueden desbloquear contenido del juego con tonos combinados para Forza Horizon 5 y Halo Infinite a partir del 1 de febrero”.

En el resto del mundo, los fans podrán comprar el esmaltado en Sally Beauty, Amazon o en la tienda online de OPI. El barniz de uñas costará 10.50 dólares y el de uñas largas duración Infinite Shine se venderá por 13,50 dólares.

Los colores disponibles son; “Quest for Quartz, Pixel Dust, Heart and Con-soul, The Pass is Always Greener, Sage Simulation, You Had Me at Halo, Racing for Pinks, Suzi is My Avatar, Trading Paint, Can’t CTRL Me, Achievement Unlocked y N00berry”.