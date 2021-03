PlayStation Chile anuncia su campaña Momentos Play con descuentos de hasta un 30%

Mediante un comunicado, desde PlayStation Chile anunciaron que desde mañana 12 de febrero se realizará la campaña Momentos Play en la que presentarán títulos seleccionados con rebajas hasta un 30% de descuento.

Hasta el 26 de marzo, informan que habrán descuentos en juegos como Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Game Of The Year y Death Stranding. Además, aseguran que su línea de “HITS” también estará incluida en la promoción con títulos cómo:

God Of War

Horizon Zero Dawn: Edición Completa

Uncharted 4: A Thief’s End

God Of War: Remastered

Nioh

Gran Turismo Sport

Uncharted: The Lost Legacy

Bloodborne

Until Dawn

Uncharted: The Nathan Drake Collection

inFAMOUS: Second Son

Ratchet y Clank.

Las ofertas en juegos seleccionados podrán encontrarse a partir de mañana hasta el 26 de marzo en las tiendas adheridas Ripley, Falabella, Weplay, Paris, Hites y Walmart.