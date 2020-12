PlayStation Chile anunció descuentos navideños en distintos videojuegos

Solo faltan un par de días para la Navidad, pero si aún están buscando un regalo para sus seres queridos o incluso para ustedes mismos, PlayStation Chile tiene un anuncio que podría interesarles.

Desde este lunes 21 de diciembre y hasta el próximo domingo 27 de diciembre, la compañía anunció que se ofrecerán descuentos que van desde un 30% en distintos videojuegos para PlayStation 4.

Según lo informado por la compañía, esos descuentos que oscilan entre diferentes porcentajes, abarcan desde títulos como Marvel’s Spider-Man (edición Juego del Año), Ratchet & Clank, Uncharted 4: A Thief’s End, God Of War 3 Remastered, Bloodborne, Nioh y Horizon Zero Dawn Complete Edition hasta lanzamientos más recientes como The Last of Us parte 2 y Ghost of Tsushima.

Todo mientras PlayStation Chile también reveló que hay rebajas que van desde el 10% en títulos de realidad virtual y artículos como el PlayStation VR Iron Man Bundle.

Si bien la PlayStation Store de Chile hay algunas ofertas en estos minutos, PlayStation Chile dice que estas rebajas se pueden comprar mediante sus comercios adheridos: Weplay, Ripley, Paris y Falabella. Todos esos comercios tienen sitios webs, por lo que lo mejor es que vean por ahí si hay algo de su interés.