Pokémon Scarlet & Violet celebra el lanzamiento de su DLC con un nuevo tráiler

Ya se encuentran disponibles la primera parte del DLC The Hidden Treasure of Area Zero de Pokémon Scarlet & Violet, por lo que de Pokémon Company han lanzado un nuevo tráiler haciendo un recorrido por el contenido que llegará al juego.

Part 1: The Teal Mask es el nombre de la primera parte de la expansión, que sumará un nuevo territorio para explorar, la comarca de Noroteo, así como nuevos Pokémon y otros que regresan de generaciones anteriores.

Entre las criaturas que se suman al juego se encuentran Poltchageist, el Pokémon Matcha; Dipplin, el Pokémon Manzamelo; y Okidogi, Munkidori y Fezandipiti, el trío de Pokémon que, según las historias, protegieron a Noroteo en el pasado.

Cabe recordar que The Hidden Treasure of Area Zero, estará compuesto por dos partes, la segunda tiene por nombre The Indigo Disk y llegará más adelante este año.