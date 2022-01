¿Por qué The Matrix Resurrections fue tan divisiva? Eréndira Ibarra, la actriz tras Lexy, nos contó su hipótesis

Si ustedes han seguido toda la carrera de las Hermanas Wachowski es probable que el nombre de Eréndira Ibarra sea bastante conocido para ustedes. Después de todo, esa actriz mexicana no solo participó en la nueva película de Lana Wachowski, The Matrix Resurrections, sino que también dio vida a Daniela Velázquez en la serie Sense8.

Con motivo del estreno en plataformas digitales de The Matrix Resurrections en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Ibarra y pudimos abordar desde su nueva colaboración con Lana Wachowski hasta por qué la entrega más reciente la saga de Neo y Trinity resultó tan divisiva.

Como probablemente ya sabrán si vieron The Matrix Resurrections, Ibarra interpreta a Lexy, uno de los nuevos personajes que se presenta como parte de la tripulación de Bugs. Lamentablemente Lexy no tiene mucho tiempo en pantalla, pero en sus apariciones queda claro que es partidaria de Neo y que además es una gran fan de Trinity.

Al ser consultada respecto a sus sentimientos personales sobre la franquicia de The Matrix, Ibarra reconoció que al igual que su personaje ella siempre admiró al icónico rol de Carrie-Anne Moss.

“Yo crecí queriendo ser Trinity. Me corté el pelo, todo mi look era Trinity”, confesó Ibarra. “Yo siento que gracias a que tuve un ejemplo a seguir como el de Trinity, siendo tan chavita y teniendo tanta píldora roja dentro de mí, fue lo que me salvó en muchas ocasiones y una de las razones por las cuales estoy sentada aquí frente a ti como la mujer que soy hoy”.

Pero aunque la influencia de Trinity ciertamente habría sido importante para la actriz de 36 años, su llegada al mundo de The Matrix está directamente vinculada a lo que fue su trabajo en Sense8.

En una entrevista previa con Elle México, Ibarra contó que Lana Wachowski creó el papel de Lexy para ella y también ideó los roles que llevaron a otros integrantes de Sense8 como Brian J. Smith y Freema Agyeman la nueva entrega de The Matrix.

¿La razón para todo esto? Más allá de un tema de amistad Ibarra sostiene que la forma en la que surgió The Matrix Resurrections y lo que implicó para Wachowski requería que la cineasta contará con un entorno que la apoyara.

“Lana al momento de ponerse a escribir yo creo que lo hizo muy en plan como terapia de sanción. Acababa de morir su papá y su mamá, quienes tuvieron una relación muy amorosa y quienes le dieron mucha contención y amor durante su vida, y que eran muy importantes en el mundo Matrix”, contó la actriz de Ingobernable. “Y ella se puso a escribir (...)entonces siento que ella se agarró de su familia para crear el ambiente necesario para contar esta historia que la pone tan nerviosa regresar a ella, pero de la mano de la familia es más fácil”.

“Y además en quién más podía confiar ciegamente para regresar a este mundo y al mismo tiempo terminar de trabajar y que nos fuéramos todos a su casa a abrazarla, a comer pizza, a platicar, a tomar un vinito, sabes”, añadió. “Eso también es importante para ella. No solo es el ambiente laboral, sino la contención emocional que da la familia en el set y eso es lo que consideramos”.

Erendira Ibarra en Sense8

Durante la antesala del estreno de The Matrix Resurrections Lana Wachowski contó en varias oportunidades que simplemente decidió crear esta película para volver a encontrarse con figuras cercanas para ella como Neo y Trinity tras esas dolorosas pérdidas en su vida familiar, por lo que lo que señala Ibarra no deja de ser importante.

De hecho, al hablar sobre cómo fue pasar de colaborar con Wachowski en Sense8 a The Matrix Resurrections, la intérprete describió un entrono muy familiar pese a la escala que obviamente tiene una secuela de una película tan influyente como The Matrix.

“Pues fue como una transición un poco natural, pero al mismo tiempo muy impresionante porque llegamos a casa a trabajar con nuestra familia porque estaban todos desde vestuario, sonido, cámara; era toda la misma familia de Sense 8 pero haciendo una de las historias más importantes de nuestra vida colectiva porque cuando te dicen ‘oye vas a hacer un casting para una serie para Lana Wachowski’, lo primero que piensas es ¡Matrix!”, dijo Ibarra.

“Y ahora, cuando Lana dice vamos a hacer Matrix juntas, fue como, por más que se sintiera como que estábamos en casa cotorreando con nuestras amigas y amigos, de repente era como: ‘Sí, pero estamos haciendo Matrix’”, recordó. “Nos teníamos que acordar que estábamos haciendo Matrix porque simplemente sentíamos que era una reunión familiar y era decir: ‘Oh my god, ahí está Keanu’. Fue una experiencia hermosa la verdad”.

Pero aunque la realización de The Matrix Resurrections suena divertida, quizás el período posterior al estreno no lo ha sido tanto. Aunque aparentemente Ibarra no estaría la tanto de eso.

Pese a que cuenta con miles de seguidores en redes sociales, Ibarra dice que actualmente no está revisando mucho esas plataformas y por ende no está al tanto de lo que se ha dicho de su personaje y las teorías que por ejemplo ya hay sobre ella y Bugs.

“Yo vivo en un lugar donde hay muy poco internet. Me fui a vivir a la playa a Oaxaca”, respondió Ibarra al ser consultada sobre si había visto las reacciones de la película.

“Lana también lo dice, cuando sale un proyecto es como post-partum (post-parto) pero post-artum, osea sacar una pieza de arte donde te vulnerabilizas y pones todo tu corazón”, añadió. “Sabíamos de un inicio que iba a ser muy controversial, entonces yo no me he metido tanto. A veces me meto a Twitter, pongo like, hago retweets. En Instagram he estado posteando todo lo de prensa que he estado haciendo, pero no me he clavado ni en los comentarios ni me he metido a ver más de las opiniones porque pues es nuestro corazón”.

“Entonces cuando la gente se toma las cosas tan a la ligera y dice: ‘Hay es que cómo se atrevieron a hacerme esto’ es como prefiero no leerlo, pero también por eso creo que me pierdo muchas de las cosas buenas que también salen de los personajes. Creo que en algún momento antes de regresar a mi casa me meteré a verlo. Espero aguantar el hate, pero no me gusta y como de repente las redes sociales las siento bien haters, pues ya no me meto tanto”, sentenció.

Solo basta con buscar The Matrix Resurrections en redes sociales para ver que la discusión sobre la película está bastante polarizada. Pero aunque las opiniones variadas en torno a las secuelas de The Matrix no son algo nuevo, no pudimos evitar preguntarle a Ibarra por qué cree que estas películas generan reacciones tan divisivas donde la gente las ama o las odia.

La actriz no dudó en contarnos su hipótesis y apuntó a que lo que nos quiere decir The Matrix 4 no sería algo que todos quieran escuchar.

“Pues porque confrontan. Las cosas que nos confrontan, que nos levantan un espejo tan brutal, son siempre muy difíciles”, respondió la actriz. “Hay gente que está lista y que quiere saber que todo es una simulación (risas) y que quiere tomarse la pastilla roja o que se la toma todos los días y hay gente que toma la pastilla azul o que es muy azul y que cuando le dices: ‘esto no es real y el mundo no es uno y cero wey’, se bloquean y encabronan porque sienten que están siendo confrontados por sus privilegios o por todo lo que tienen que ver”.

Sin entrar en muchos detalles, The Matrix Resurrections retoma la historia de Neo en un contexto donde la Matrix lo hizo creer que todo lo que había vivido en era un juego y de la mano de esa trama Wachowski no solo aprovecha de jugar con un aspecto bastante meta sobre la franquicia, sino que también plantea sus propias críticas a la recepción de las obras y el interés por secuelas y remakes.

Así, Ibarra continuó abordando la polémica que se ha generado en trono a la película sacando a colación ese aspecto de la cuarta entrega de The Matrix.

“En este sentido, Matrix Resurrections siento que trae a la mesa varios temas pero un tema en particular que confronta mucho es el tema de cómo la Matrix agarra una idea, como un movimiento social, como Matrix justo o como Neo y la vuelve un arma en contra de las mismas personas que la crearon”, añadió. “Eso es algo que la gente de repente dice: ‘Pero es que yo amaba tanto esto y me dieron una puñalada en el corazón al decir que todo es un juego y lo trivializó'. Entonces yo me pongo a pensar que creo que la necesitan ver otra vez, porque en realidad no está trivializando nada, está exponiendo una realidad de nuestra sociedad y justamente lo que decíamos de las redes sociales, de estos mundos que son utilizados en nuestra contra”.

“Lo vemos en los movimientos sociales, levantamos el puño en Twitter y nos caen 20 mil trolls y nos destruyen. Pero en realidad nos damos cuenta que la fuerza no está en las redes sociales, está en la calle, en las colectivas, en la legislación. En todo eso que el pueblo chileno conoce muy bien y que es un gran ejemplo”, concluyó.

The Matrix Resurrections estará disponible desde este 28 de enero para compra y renta en plataformas digitales.