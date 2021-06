Prepárense para conocer a más superhéroes: The Boys sumó tres integrantes para su próxima temporada

Soldier Boy no será el único superhéroe que debutará durante la tercera temporada de The Boys y durante esta semana The Wrap reveló que la serie planea sumar a otros tres “supes” a su propuesta.

Para ello la producción de The Boys habría reclutado a Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva y Nick Wechsler para dar vida a Gunpowder, Blue Hawk y Supersonic, respectivamente.

En los cómics de The Boys, Gunpowder es un personaje menor, sin embargo, por ahora no esta claro cómo él y Blue Hawk y Supersonic entrarán en juego en la tercera temporada de la serie que no solo promete contar con una adaptación de “Herogasm” sino que también incluiría uno de los momentos más alocados del programa.

La tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno, pero está en pleno proceso de rodaje.