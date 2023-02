Prepárense para Ultimate Invasion, el nuevo cómic de Marvel que recogerá elementos del Universo Ultimate

Marvel Comics finalmente anunció su plan para recuperar al Universo Ultimate.... o bueno algunos elementos de esa línea de títulos que debutó en el 2000.

Esta semana y mediante Entertainment Weekly la denominada Casa de las Ideas reveló que en junio comenzará a publicar Ultimate Invasion, una nueva serie que será escrita por Jonathan Hickman (Secret Wars) e ilustrada por Bryan Hitch (The Ultimates).

De acuerdo al anuncio Ultimate Invasion será una historia enfocada en dos personajes claves del Universo Ultimate: The Maker, una versión alternativa de Reed Richards; y Miles Morales, el Spider-Man que apareció por primera vez en ese universo. Si bien por ahora no hay pormenores de la historia, Hickman prometió que este no será un remake disfrazado de cosas que ya se hicieron.

“Creo que es justo decir que tanto Bryan como yo ya dedicamos nuestro tiempo a hacer libros de Ultimate, así que cuando Marvel nos presentó este proyecto, ambos sabíamos que tenía que haber una buena razón para revisar la idea de ‘Ultimate’”. Los cómics van más allá de contar una historia genial o simplemente trabajar juntos, que es algo que hemos estado tratando de hacer durante años”, dijo Hickman. “Entonces, con eso en mente, no podría ser replicar o volver a visitar lo que hizo Bryan en los Ultimates originales, creando una versión modernizada y simplificada que eventualmente se convertiría en la columna vertebral de la MCU, y ciertamente no podría ser lo que yo hice. que fue un capítulo final de un universo preexistente”.

Como mencionó Hickman varios elementos del MCU, partiendo por Samuel L. Jackson como Nick Fury, fueron inspirados por el Universo Ultimate. No obstante, este nuevo evento tampoco buscaría presentarse como una propuesta para una eventual adaptación a la pantalla grande.

“Queríamos que esto fuera algo que realmente solo pudiera existir en el espacio del cómic: una nueva forma de pensar y disfrutar una nueva versión del Universo Marvel. Estoy muy feliz de decir que parece que hemos logrado esas cosas y estamos muy emocionados de que todos puedan leerlo”, sentenció Hickman .

A continuación pueden revisar algunas páginas del interior del preludio de Ultimate Invasion que será publicado en el cómic de The Avengers para el Free Comic Book Day en mayo y el arte promocional del título.

Ultimate Invasion será lanzado en junio.