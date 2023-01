Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos presenta su tráiler oficial

A través de la página de las películas de Sailor Moon es que fue dado a conocer una nueva imagen promocional y tráiler de Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos, la próxima película que tendrá la popular obra.

Estos adelantos del filme fueron estrenados bajo los eslóganes “Guardianas Sailor, la batalla final comienza” y “Creo que el futuro vendrá”. Esta película de Sailor Moon estará dividida en dos partes, la primera de ellas con fecha de estreno para el 9 de junio de 2023, mientras que la segunda lo hará el 30 de junio.

El adelanto, además presenta la canción principal del filme, la cual tiene por nombre “Tsuki no Hana”, y es interpretada por Daoko, quien también interpretó la canción de la película de Anime Fireworks en 2017.

La cantante emitió un mensaje en el cual señaló “Todavía recuerdo que me sorprendieron las nobles y hermosas Sailors cuando las vi por primera vez. La emoción de las escenas de transformación fue particularmente intensa, y me emociona verlas incluso ahora. Estaba tan feliz y angustiada cuando escuché que me habían ofrecido la oportunidad de trabajar en la serie que me sigue fascinando.

Al crear la música, vi leí el manga original y vi el anime una y otra vez para obtener una visión más profunda de su mundo. Creo que la canción encarna a las fuertes y nobles Sailors, y al mismo tiempo combina la fragilidad y la belleza de una doncella. Como fan, estoy realmente emocionada por el lanzamiento de las películas. ¡Esperemos emocionados juntos! Espero verlos a todos en los cines para escuchar “Tsuki no Hana”.

Esta película continúa adaptando el reboot que tuvo Sailor Moon y que comenzó en 2014 con Sailor Moon Crystal.