Preview | Exoprimal: Promete acción constante mientras acaba con cientos de dinosaurios

En julio próximo llegará Exoprimal, la nueva IP de Capcom, un título que se enfoca en el juego cooperativo enfrentando a dos equipos contra hordas de dinosaurios. Hace unas semanas es que tuvimos la oportunidad de probar este título y ver un poco qué es lo que tiene para ofrecer esta nueva saga.

Aunque el enfoque del juego está en ser un título online, enfocado en el cooperativo y el competir contra otro grupo de jugadores, el título de todas formas cuenta con una historia de trasfondo, la cual nos pone en un mundo el cual se ve afectado por unos vórtices que liberan hordas de dinosaurios que amenazan a la humanidad. En este contexto, es que nosotros tomamos el control de un nuevo integrante del escuadrón Hammerheads, quienes usan unos ‘exotrajes’ para enfrentar estas amenazas.

Por motivos de la historia es que nuestro personaje, junto a sus compañeros, terminan atrapados en una isla prisioneros de una IA que los lleva a participar en constantes simulaciones de batalla contra otro grupo de exoluchadores.

Un elemento que hay que mencionar, es que como ya mencionamos aunque el juego cuenta con una historia y diferentes personajes que iremos conociendo poco a poco, el foco está puesto en el online y la historia se va desarrollando a medida que jugamos partidas en línea. Por esto, es que puede ocurrir que estés jugando con amigos y no quieras ver las cinemáticas por lo que el juego implementa un sistema en el cual puedes ver con posterioridad las diferentes cinemáticas, para que puedas jugar con tranquilidad y luego ponerte al día con la historia.

Pero vamos a la jugabilidad, en lo que probamos, pudimos ver que las partidas se encuentran divididas en dos partes, la primera enfocada principalmente en el PvE y la segunda en el PvP. Es así como en un comienzo debemos movernos a determinados puntos y enfrentar incontables hordas de dinosaurios que aparezcan en nuestro camino. Ambos equipos comienzan al mismo tiempo, sin posibilidad de enfrentarse entre si, pero pudiendo ver donde se encuentran sus contrincantes, es así como esta etapa se vuelve una carrera de cara a ver quien llega primero al último punto.

Una vez se llega al final, es que el juego pasa a su segunda etapa donde ambas escuadras se enfrentan en diferentes tipos de modos de juego, como capturar los puntos o llevar un cargamento hasta determinado lugar. Aquí es cuando ambos equipos ya se pueden atacar con completa libertad dando paso a un PvP que en una primera instancia se siente bastante dinámico y divertido.

Un elemento que me llamó la atención, es que en una primera impresión, la primera etapa no tiene un gran impacto en la segunda, siendo la gran diferencia que comenzarás unos segundos antes la segunda fase, pero que -en lo que pudimos ver- esta diferencia nunca va más allá de unos cuantos segundos, y al momento de ingresar a la partida no se siente que tenga un impacto determinante en el encuentro.

Pero pasemos a los llamados “exotrajes”, el juego presenta diferentes trajes divididos en tres clases, una centrada en el daño, otra de tanques y una tercera de soporte, enfocada en la curación, cada uno de estos trajes tiene sus propias habilidades, y se pueden equipar con determinados objetos lo que nos permite hacer algunas variaciones a su funcionalidad. En un principio los que pudimos utilizar, se sienten todos bastante atractivos, con habilidades que difieren bastante unas de otras lo que entrega una gran diversidad al momento de jugar. En la misma línea el poder cambiar constantemente de exotraje en mitad de la batalla da un dinamismo al combate y permite crear diferentes estrategias y combinaciones como no llevar soporte en algún momento que no se necesite o dependiendo de la misión que aparezca, enfocarse más en el daño o en aguantar.

Gráficamente, hay que mencionar que el juego luce bastante bien y llama la atención lo bien optimizada que estaba la versión que probamos, ya que a pesar de tener una gran cantidad de personajes en movimiento en pantalla, inicialmente, no se veía afectado el rendimiento del juego.

Es así, como en una primera impresión Exoprimal resulta un juego interesante, el cual al jugar con otras personas resulta bastante divertido. En cuanto a la historia sólo pudimos jugar los primeros instantes de esta, pero en un comienzo tiene elementos que pueden resultar llamativos. En cuanto a las partidas estas se sienten dinámicas y rápidas, aunque con una cierta desconexión entre ambas fases. De todas formas la variedad de exotrajes y rápidos combates lo vuelven bastante atractivo.

Exoprimal se lanzará el próximo 14 de julio.