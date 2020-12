Preview Humankind: Hora de construir tu propia civilización

En abril del 2021 llegará Humankind un juego de estrategia, del género conocido como ‘4X’ (exploración, expansión, explotación de recursos y exterminación del enemigo), o en términos más simples, de construir tu propio imperio pasando a través de una serie de edades y manejando los diferentes aspectos organizativos como la economía, diplomacia y por supuesto el arte de la guerra a lo largo de la partida.

Durante las últimas semanas es que tuvimos la oportunidad de probar una versión pre-alfa de Humankind, el cual está siendo desarrollado por Amplitude Studios y será publicado por Sega, pudiendo revisar algunas de sus principales características, y su atractiva jugabilidad que nos invita a dejar nuestra marca en la historia de este mundo.

De entrada, el juego cuenta con una serie de similitudes con la saga Civilization, y en él los jugadores tendrán que guiar a la humanidad desde la época nómade, construyendo los primeros asentamientos, desarrollándolos y expandiéndolos, hasta la época contemporánea. Con esto el juego ya nos dice algo, y es que las partidas son bastante extensas con un sistema por turnos, donde a medida que vamos progresando debemos ir dedicando más y más tiempo a cada una de nuestras ciudades y movilizar nuestras unidades por el mapa.

Es así como el juego al comienzo de cada partida genera un mapa, donde tendremos que progresar, y donde se tienen que ir escogiendo entre diferentes culturas para construir tu propia civilización, esto va otorgando una serie de mejoras extras, por lo que a medidas que vas probando diferentes combinaciones es que el juego toma un gran atractivo, pudiendo potenciar diferentes aspectos de tu civilización.

Uno de los elementos que más llama la atención de este juego y que pudimos testear en esta versión de prueba, y es que a diferencia de otros juegos del género la victoria no se logra con la dominación del mundo o volviéndonos el imperio más grande, aunque pueden ser caminos para obtenerla, y es que Humankind, plantea un sistema de “fama”, unos puntos que se pueden obtener de diferentes formas, por lo que sin importar como es que te aproximes al juego las posibilidades de ganar siempre están ahí, mientras dejes tu marca en la historia del mundo.

En la misma línea, como es habitual en los juegos de este género uno de los elementos fundamentales es el desarrollo de diferentes tecnologías, y en el caso de Humankind, dependiendo de como vayas desarrollando tu civilización es que tendrás acceso a unas u otras, pudiendo de esta forma potenciar de gran forma tu modo de juego o volviéndolo una amalgama de diferentes aspectos que quizás no hacen la mejor combinación pero sin duda llama la atención.

Es así, como es un juego que requiere bastante estrategia, lectura, algo a lo que los jugadores de otros títulos 4x están acostumbrados, pero que quizás puede resultar un tanto abrumador para alguien que recién se viene sumando.

En cuanto a los gráficos, cuenta con una atractiva propuesta visual, tanto de personajes como el mundo que nos presenta, esto hace que sólo nos tengamos que concentrar en lo que importa, desarrollar nuestro imperio. De igual forma, la banda sonora con la que cuenta Humankind se acomoda perfecto a la jugabilidad, siendo una gran compañera durante las horas de juego.

Durante esta versión pre-alfa, cabe mencionar, el mundo no deja de sentirse un tanto vacío, aunque claro, esto puede cambiar ya que no es una versión final del juego, y de igual forma, quizás lo más difícil es su comienzo, sobre todo en esta versión pre-alfa, que no posee un tutorial propiamente tal, y nos sitúa de inmediato frente a un vasto mundo y con una enorme cantidad de opciones.

De esta forma, aunque el juego entrega una serie de mensajes para guiar al jugador, no resulta lo suficientemente ejemplificador, sobre todo si en un turno recibes cinco o seis notificaciones de diferentes elementos, pero como ya mencionamos, esta es una versión previa y resulta probable que el juego final tenga su tutorial propiamente tal.

Finalmente, todo parece apuntar a que Humankind será un gran juego para los fanáticos de los títulos de estrategia, con unos atractivos gráficos y una enorme cantidad de opciones para ir desarrollando nuestra propia civilización, y lograr nuestro camino a la ‘fama’.