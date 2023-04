Primeras impresiones de Minecraft Legends: Un atractivo juego que llama la atención por sus elementos estratégicos

El próximo 18 de abril llegará a PC y consolas, Minecraft Legends, un nuevo juego basado en la popular franquicia de Mojang, el cual es mezcla una aventura épica con elementos de estrategia, en un título que sale de lo habitual de la saga presentando una jugabilidad bastante novedosa.

Durante los últimos días tuvimos la oportunidad de asistir a una presentación del gameplay de este juego, en donde se nos mostraron algunos detalles del título, así como las novedades que implementará, y es que en Minecraft Legends, el jugador dejará atrás las minas para comandar todo tipo de tropas y darles las instrucciones para salvar el Overworld de una terrible amenaza.

En cuanto a la trama, Minecraf Legends nos presenta un Overworld en donde todos vivían en paz, ya sea aldeanos, creepers y otras criaturas, todos era armonía hasta que llegaron los Piglins, estos seres surgidos del End, que llegan con el fin de conquistar todo el Overworld instalando una serie de fortalezas a lo largo del mundo.

Es así como el jugador tendrá que unir a todas las criaturas una vez más bajo un mismo estandarte para hacerle frente a esta amenaza y recuperar la paz y el territorio perdido.

Para su modo historia, el juego no sólo contará con juego en solitario, ya que también podrá ser jugado de forma cooperativa online por hasta cuatro jugadores, quienes podrán atacar las diferentes bases de los Piglins, todo en un juego donde la estrategia es lo central.

En cuanto a la jugabilidad, Minecraft Legends nos obligará a recolectar recursos del mundo de Minecraft -aunque sin ir a las minas bajo tierra-, para luego realizar construcciones, obtener diferentes unidades e ir mejorando nuestro asentamiento. Una vez que se va expandiendo es que podremos reunir nuestras tropas y las unidades que encontremos por el Overworld para atacar las bases Piglins.

En las batallas los jugadores podrán dar instrucciones a las unidades para destruir la base enemiga, todo mientras enfrenta a las diferentes tropas que tiene el enemigo, incluso con jefes que representarán toda una amenaza para el protagonista. Es así como la estrategia es el elemento principal que marca la campaña de este juego, que sin duda se ve atractiva, y con elementos que los fanáticos de la estrategia sin duda disfrutarán.

Pero el modo campaña no es todo lo que el juego tendrá para ofrecer, ya que también se presentó un modo multijugador, en donde los jugadores se unirán para acabar con la base del equipo contrario. Para esto el juego replica la misma fórmula que se encuentra presente en la campaña, reunir recursos, explorar el mapa y batallar, todo en partidas que según mencionan desde Mojang, lo más importante es la estrategia y la coordinación en equipo.

De acuerdo a lo que mencionaron, las partidas de este modo se extenderá por no más de 20 minutos, y reunirá a equipos dos equipos de cuatro jugadores, aunque se podrán realizar partidas privadas de menos jugadores. Lo que si, no contará con un modo contra bots, aunque señalan que los jugadores tendrán un modo práctica si es que no sienten la confianza para saltar de inmediato a enfrentar a otros jugadores.

Minecraft Legends llegará el próximo 18 de abril llegará a PC y consolas, y estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass.