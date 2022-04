Príncipe heredero de Arabia Saudí adquiere casi el 100% de las acciones de SNK

El actual príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, se ha hecho casi con el 100% de las acciones de SNK, la desarrolladora de juegos como Metal Slug y King of Fighters, entre otros.

La inversión la realizó la Mohammed bin Salman Foundation, a través de la subsidiaria EGDC (Electronic Gaming Development Company), con lo cual se hicieron con el 96,18% de las acciones de la compañía japonesa, y sigue a lo ocurrido en 2020, cuando el príncipe se hizo con un 33,3% de las acciones de SNK en lo que fue definido como una inversión estratégica.

Cabe mencionar que esto sigue una línea en el país que en los últimos años ha mostrado un creciente interés por la industria de los videojuegos. Es así como en febrero se conoció que el Fondo de Inversiones Públicas del país, se hizo con el 5% de las acciones de Capcom y Nexo, y en 2020 invertían en acciones en Activision Blizzard, Electronic Arts y Take-Two.

SNK es una de las compañías más reconocidas del mundo de los arcade en los 90′ con juegos como Samurai Shodown, Metal Slug y The King of Fighters, recientemente estos lanzaron The King of Fighters XV, para las diferentes plataformas.