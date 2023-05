Productor de Overwatch responde a las críticas tras la cancelación del PvE: “No tomamos la decisión a la ligera”

La decisión de Blizzard de cancelar el PvE de Overwatch 2 no fue bien recibida por la comunidad, sobre todo luego de que estas fueran una de las grandes novedades que tendría el juego. Ante esto, es que un productor ha respondido a las críticas a la vez que clarificó que no todo el PvE está cancelado.

A través de Twitter Jared Neuss, es que mencionó que “Una aclaración que quería hacer es que, si bien tomamos la decisión de eliminar el Modo Héroe + Talentos, aún tenemos una gran cantidad de contenido PvE que llegará este año”, agregando que “grandes misiones de historia, eventos cooperativos y misiones de Maestría de Héroe para un jugador están en camino”.

De acuerdo a lo que explicó, “también quiero reconocer que hoy ha sido un día desafiante para muchos de nosotros en la comunidad de Overwatch, tanto jugadores como desarrolladores. Entendemos que las noticias de hoy sobre el alcance de PvE son frustrantes. El equipo de liderazgo de OW no tomó la decisión a la ligera”.

“Nos encanta el mundo de Overwatch y tenemos muchas historias nuevas que contar. Avanzar en esta dirección nos da la confianza de que podemos contar esas historias, aunque de una manera diferente a la que comunicamos originalmente. El próximo blog “Director’s Take” saldrá el viernes con más contexto. He visto especulaciones de que los cambios en el alcance de PvE en Overwatch 2 están relacionados con la política de RTO de Blizzard. Para que conste, eso no es cierto. Administrar el desarrollo de PvE y PvP simultáneamente ha sido un reto para el equipo durante años. Es un titular menos emocionante pero es la realidad. Entraremos en un poco más de detalles históricos en el próximo Director’s Take. Espero que el contexto adicional pueda arrojar algo de luz sobre por qué tomamos esta decisión”.

Cabe recordar que según se anunció, el primer contenido de historia llegará de la mano de la sexta temporada del juego.