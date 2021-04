Productor de Studio Ghibli señala que a Hideaki Anno le gustaría hacer un live-action de Nausicaä

Según el productor de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, el aclamado director japonés, Hideaki Anno, estaría interesado en realizar un live-action de Nausicaä of the Valley of the Wind, uno de los primeros filmes que tuvo el estudio.

Según reporta RBB Today (Vía Kotaku), en un reciente programa de conversaciones japonés, surgió el tema de Nausicaä, ocasión en que el actor Hidetaka Yoshioka señaló que el director Takashi Yamazaki, estaba interesado en realizar un live-action del filme. Ante esto el productor de Ghibli mencionó que escuchó al respecto “y siempre he dicho que no es posible”, agregando que “Hideaki Anno también está diciendo que quiere hacerlo”.

Conocido por ser el creador de Neon Genesis Evangelion, el director recientemente ha estado envuelto en una serie de películas como Shin Godzilla, Shin Ultraman, y la más recientemente anunciada Shin Kamen Raider.

Según agregó otro de los invitados al programa “todos quieren hacerlo”, a lo que Suzuki señaló que “la única persona que no quiere es Hayao Miyazaki”, el director original del filme.

Nausicaä del Valle del Viento, dirigida por Hayao Miyazaki, se estrenó en 1984, y se encuentra basada en la novela gráfica del mismo nombre que publicó Miyazaki en 1982. Este filme fue realizado un año antes de la fundación de Studio Ghibli, sin embargo es considerado el primero del estudio dado que gran parte del staff está conformado por quienes luego formarían Ghibli.