Próxima película de Pokémon pospone su estreno producto del coronavirus

A través de la cuenta oficial de Twitter de la próxima película de Pokémon, es que se anunció que el filme que tiene por nombre Pokémon the Movie: Coco, se retrasará debido a la emergencia que se vive a nivel mundial producto del coronavirus.

El filme tenía programado su estreno para el 10 de julio, y esta será la primera vez desde 1998, que la franquicia no estrenará una película en el mes de julio en Japón, rompiendo de esta forma una “tradición” de 22 años.

Pokémon the Movie: Coco, será la 23° película de la franquicia, y el tercero de la línea de tiempo que comenzó en 2017 con ‘I Choose You!’. La película contará con la primera aparición de Zarude, un nuevo Pokémon.

Por el momento no fue anunciada una nueva fecha de estreno por lo que más probable es que haya que esperar un poco para conocerla.

La película será dirigida por Tetsuo Yajima, quien también dirigió el filme Pokémon the Movie: The Power of Us, y quien tras la noticia compartió una imaginen Twitter del proceso de creación de Coco, uno de los personajes del filme.