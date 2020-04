Publican edición especial de la Weekly Shonen Jump con One-shots de reconocidos autores

El pasado fin de semana no se publicó la revista Weekly Shonen Jump, lo que dejó en vilo varios de los mangas más populares como One Piece, My Hero Academia y Demon Slayer. Sin embargo, durante la jornada de hoy Shueisha dio a conocer el lanzamiento de una edición especial de la revista.

Esta edición, incluirá varios mangas One-shots, de reconocidos autores, entre ellos, Eiichiro Oda, creador de One Piece, y Koyoharu Gotouge, autor de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

Esta edición, se encuentra disponible para aquellos que están suscritos a la versión digital de la revista en Japón.

Cabe recordar que la revista retrasó el número 21 de este año, debido a la emergencia producida por el coronavirus, y tiene programado que la edición de la próxima semana sea una combinación entre el número 21 y 22 de la publicación.

Según dio a conocer ANN, el listado de One-shots publicados es el siguiente: