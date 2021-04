Ray Fisher habría evitado que la versión cinematográfica de Justice League incluyera una escena donde Steppenwolf descuartizaba a Cyborg

Ray Fisher volvió a hablar sobre su experiencia en las refilmaciones de Justice League. Esta vez, en el marco de una entrevista con la revista Empire el actor que interpretó a Cyborg detalló cómo fue el rodaje adicional que acabó modificando a gran parte de la propuesta que Zack Snyder había trazado originalmente para la película.

De acuerdo al actor, Warner Bros no fue transparente en sus planes para las refilmaciones y en última instancia eso habría complicado aún más a un proceso que ya era complejo.

“La transparencia habría recorrido un largo camino si nos hubieran dicho: ‘Oye, no nos gusta la película de Zack, queremos cambiar de marcha por completo y necesitamos que ustedes se abrochen el cinturón’“, señaló Fisher. “Pero estaban tratando de aferrarse a esta narrativa de hacerlo por Zack y mantener su visión, todo el tiempo sin hacer eso por completo”.

Desde el año pasado Fisher ha dado varias declaraciones respecto a sus experiencia con Joss Whedon, Geoff Johns y Jon Berg en el marco del desarrollo del rodaje adicional de Justice League y ahora aclaró que aunque podía expresar sus opiniones sobre las ideas que tenían ellos y otras figuras del estudio, estos comentarios no eran bienvenidos.

“Desafortunadamente ocurrió gaslighting al pedir opiniones pero, en última instancia, se le arrancaba la cabeza a la gente cuando las entregaban”, acusó el actor.

Así, Empire dice que Fisher relató un incidente en particular respecto a la historia de Cyborg. De acuerdo a la revista, “Fisher dice que argumentó en contra de una escena en la que Cyborg era estirado y descuartizado por el villano Steppenwolf”.

El reporte no detalla cuál habría sido la justificación de esa escena, sin embargo, la secuencia habría ocurrido en el marco de la batalla final en la que la versión cinematográfica igual incluyó una escena donde Steppenwolf arrancó una de las piernas de Cyborg.

“Si no hubiera sido tan bienvenido en el proceso inicial, no me habría sentido tan cómodo hablando sobre esas circunstancias”, explicó Fisher. “Pero tuve que tratar de controlar a esos tipos. No era una buena apariencia tirar esencialmente de este hombre negro, que ya ha soportado tanto trauma físico, miembro por miembro”.

Por supuesto, esa disputa se sumaría a otros problemas que Fisher habría tenido con Whedon y los ejecutivos de Wanrer Bros que estaban a cargo de las refilmaciones de Justice League y que de acuerdo a los testimonios anteriores del actor habrían contemplado desde diferencias por la palabra “booyah” hasta la significativa reducción de su papel.