Reign of X será la nueva era de los X-Men en los cómics de Marvel

X of Swords recién terminó esta semana, pero Marvel Comics ya anunció sus planes a futuro para los X-Men.

Después del evento crossover que concluyó con la publicación del número más reciente de X of Swords: Destruction, Marvel reveló que la nueva era de los X-Men en sus publicaciones se llamará Reign of X.

De acuerdo a la editorial, al igual que Dawn of X y X of Swords, Reign of X fue “meticulosamente elaborado por Jonathan Hickman” junto a los otros escritores que están a cargo de las historias de los mutantes actualmente.

En ese sentido, Marvel promete que Reign of X será “una nueva era que abarca los próximos arcos de las historias en todos tus títulos X favoritos” y dará pie a la “formación de nuevos equipos, el regreso de grandes personajes, nuevas amenazas impulsadas por clásicos villanos y más revelaciones que alterarán el de los X-Men”.

Además de la publicación en el sitio web de Marvel, la presentación de Reign of X se realizó mediante un tweet de Si Spurrier, quien compartió el dibujo promocional de Mahmud Asrar que podrán ver a continuación.

En ese sentido, todo apunta a que de una forma un otra Spurrier estará involucrado en esta apuesta de los mutantes, aunque aún no hay mucha claridad sobre su rol.

“El ‘Reign of X’ está sobre nosotros ... ¡y aquí hay un adelanto de lo que traerá! Como ‘Dawn of X’ y ‘X of Swords’ antes, ‘Reign of X’ ha sido meticulosamente elaborado por Jonathan Hickman y todos los otros escritores X asombrosos de hoy en día ¡y no podemos esperar a que veas lo que han preparado!”, comentó el editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski.

“Mientras tanto, los lectores con ojos de águila deberían observar de cerca este magnífico montaje de mutantes dibujado por Mahmud Asrar”, añadió. “Todo en esta imagen se incluyó por una razón y tendrá grandes recompensas en el futuro cercano para nuestros krakoanos favoritos. Después del amanecer llega el reinado, ¡y qué reinado será!”.

Reign of X se hará cargo de las consecuencias de X of Swords y abarcará los siguientes cómics: