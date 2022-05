Remake de Prince of Persia ya no tiene ventana de lanzamiento

Ayer se conoció que el remake de Prince of Persia: Sands of Times pasaría a ser desarrollado por Ubisoft Montreal, y ahora es que a esto se suma que el juego ya no cuenta con ventana de lanzamiento.

Desde Digital Trends se contactaron con Ubisoft para consultar sobre el lanzamiento del juego, que estaba planeado para el año fiscal 2023, ante desde la compañía confirmaron que ya no apuntan a esta ventana de lanzamiento.

“Estamos orgullosos del trabajo realizado por Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, y Ubisoft Montreal se beneficiará de sus aprendizajes ya que el nuevo equipo continuará trabajando para ofrecer una gran nueva versión. Como tal, ya no apuntamos a un lanzamiento FY23 (año fiscal 2023)”, le señalaron al medio.

Según agregaron, actualizaciones se darán a conocer a medida que vaya avanzando el proyecto.

Cabe recordar que el año fiscal 2023 termina en marzo del 2023, por lo que aún el remake podría llegar en 2023, sin embargo, dado el cambio de estudio, y la escasa información que se tiene parece ser que aún habrá que esperar un tiempo por el juego.

El remake de Prince of Persia: Sands of Time, ha sido retrasado en dos ocasiones desde su anuncio a inicios del 2020-