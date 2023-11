Reportes apuntan a que GTA 6 sería presentado esta semana

GTA 6 se ha convertido en uno de los juegos más esperados y finalmente el anuncio estaría a la vuelta de la esquina de acuerdo a un nuevo reporte.

El reporte proviene desde Bloomberg quienes apuntan que el anuncio de la nueva entrega de Grand Theft Auto sería “inminente”.

La información proviene desde el conocido insider y periodista Jason Schreier, quien señala que el primer tráiler llegaría a inicios de diciembre en el marco de la celebración de los 25 años de la saga.

Por el momento no existe ningún tipo de anuncio oficial por parte de Rockstar o Take Two por lo que sólo queda esperar para ver si finalmente se concreta.

Cabe recordar que han pasado más de 10 años desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V y a lo largo de los años se ha convertido en uno de los juegos más esperados.