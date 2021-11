Revelan detalles del especial que será el antepenúltimo episodio de Jodie Whittaker como Doctor Who

El próximo 5 de diciembre llegará a su fin la temporada actual de Doctor Who, pero el próximo año se concretará la despedida de Jodie Whittaker como la versión número 13 del personaje.

Aquello se llevará a cabo en tres episodios especiales, con el primero estrenándose en la BBC en el marco del Año Nuevo.

Y ahora la clásica casa televisiva británica reveló algunos detalles de ese especial.

“La Décimo Tercer Doctor y sus amigos inician el 2022 con un espectacular episodio cargado de acción que se emitirá en BBC One durante el Año Nuevo. El especial festivo incluirá a las estrellas invitadas Aisling Bea (This Way Up, Living With Yourself, Quiz), Adjani Salmon (Dreaming Whilst Black, Enterprice) y Pauline McLynn (Father Ted, Shameless)”, revela la sinopsis.

“Sarah (Aisling Bea) es la dueña de una tienda ELF y Nick (Adjani Salmon) es un cliente que visita ese lugar cada año durante la noche de Año Nuevo. Este año, sin embargo, su noche se convierte en algo un poco diferente a lo planeado”, agregan.

Después del especial del Año Nuevo, se estrenará un episodio en el segundo trimestre del año. Luego, el último especial, que marcará una nueva generación y la llegada de una nueva versión del Doctor, se estrenará en el último trimestre de 2022. Lo anterior en el marco de la conmemoración de los 100 años de la BBC.