Review | Audífonos HyperX Cloud Revolver + 7.1: Comodidad y buen sonido para largas jornadas de juego

Uno de los elementos centrales de los videojuegos es el sonido, y es que escuchar de la mejor forma cada detalle, pista de audio o efecto sonoro, puede cambiar completamente la experiencia al momento de jugar. Es así como una banda sonora épica o escuchar las pisadas de los rivales son elementos que sin duda marcan una diferencia y que vuelven necesario el contar con los implementos necesarios para disfrutar al máximo el tiempo de juego.

Es así como los audífonos cobran una gran relevancia y durante el último tiempo son varias las marcas que están lanzando atractivas opciones para los jugadores, una de estas es HyperX, que tiene diferentes líneas y que ahora presenta los Cloud Revolver + 7.1, unos audífonos con una gran calidad de audio y que permiten apreciar con gran detalle todos los sonidos que tienen los juegos.

Pero comencemos con su apariencia física, estos audífonos cuenta con un marco de suspensión de acero, y un sujetador de espuma cubierto, lo que hace que este se sienta bastante cómodo, y que dado el marco que posee se sienta liviano al usarlo y no como otros audífonos que sentimos que poco a poco nos aplastan la cabeza. Estos son de color negro con unos detalles blancos, lo suficientemente sobrios para ser utilizados tanto en juego o si es que tienes que participar de una reunión o clases.

Otro de los elementos atractivos de estos audífonos, es que su micrófono es desmontable y se conecta por un jack 3.5 a los headset, por lo que si posees un micrófono separado podrás desconectarlo sin ningún problema y utilizarlos sólo como audífonos. El único problema que presenta este micrófono este es que su movilidad no es mucha, por lo que la opción es retirarlo o utilizarlo en la posición al lado de la boca siendo imposible subirlo.

Hay que mencionar que estos audífonos no son inalámbricos, a diferencia de otras opciones que tiene la marca como los HyperX Stinger Cloud Wireless, y el cable además cuenta con un adaptador USB, que cuenta con una tarjeta de sonido para sonido envolvente virtual 7.1, el cual se puede apagar y encender desde un pequeño controlador incorporado, donde además podemos subir y bajar el volumen del audio, de voz, e incluso desactivar el micrófono si es necesario. Esto no tiene mucho sentido si los utilizas en PC, donde tienes la gran parte de los controles a la mano, pero sin duda es un plus extra y bastante bueno si es que juegas desde consola, ya que podrás controlar los diferentes elementos sin tener que ingresar al menú.

En cuanto al sonido al momento de jugar, estos audífonos no presentan ninguna clase de problema, y el 7.1 virtual funciona a la perfección en los diferentes juegos permitiendo tener una mayor inmersión. De todas formas, al escuchar música estos suenan bastante bien con lo cual no tendrás no tendrás ningún tipo de problema para apreciar los detalles de las diferentes canciones. A pesar de esto, el foco verdadero de estos audífonos está en el gaming, y sin duda es donde se le puede sacar el mayor partido, sobre todo si es que eres de jugar algún shooter donde el escuchar a los rivales, para saber dónde se encuentran se vuelve parte fundamental.

En cuanto a la aislación de sonido, hay que decir que la de estos audífonos no es la mejor, y que aunque sirve si es que alguien está viendo televisión en la otra habituación o algo similar, si el ruido es mucho como un trabajo o podadora, de todas formas se filtrará y resultará molesto, a menos claro que decidas subir el volumen al máximo con todo lo que ello conlleva.

En conclusión los audífonos HyperX Cloud Revolver + 7.1, son una gran compañía si te vas a pasar horas jugando, su 7.1 virtual funciona a la perfección dando un sonido más envolvente, y el hecho de poder controlar todo sin la necesidad de programas y a través del control en el cable, sin duda le da un plus extra. Quizás el punto más bajo es la aislación de sonido, por lo que si el ambiente donde te encuentras tiene demasiado ruido, quizás otra opción resultaría mejor.