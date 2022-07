Review | El Oppo Reno7 5G es un equipo atractivo para jugar y consumir contenido casualmente

Elegir un nuevo teléfono nunca es una tarea sencilla y es que aunque todos tenemos elementos que consideramos esenciales a la hora de escoger un equipo, actualmente el mercado incluye un montón de opciones que abarcan diversos gustos.

En ese sentido, cada día parece más importante tener en cuenta qué ofrece cada equipo y aquí en Mouse tuvimos la oportunidad de probar un nuevo dispositivo que está disponible en Chile: el Oppo Reno7 5G.

Obviamente, como indica el nombre de este aparato, el gran gancho de este nuevo smartphone de la marca china Oppo es su conectividad 5G. Sin embargo, eso no es lo único que tendrán que sopesar los compradores al elegir o no este teléfono y en nuestra revisión encontramos otros aspectos a considerar.

Ante todo, aunque el Oppo Reno7 5G mide un poco más de 16 centímetros, es bastante liviano y no se siente pesado ni en los bolsillos ni en las manos. De hecho, es posible pasar un buen rato revisando las redes sociales sin que nuestras manos se cansen con el teléfono y, como su pantalla es alargada, también es cómodo ver TikTok o Reels allí.

Siguiendo con el aspecto y diseño del Oppo Reno7 5G, este es uno de esos equipos que pueden usar con una carcasa transparente sin problemas porque su parte trasera de color “Startrails Blue” es llamativa y, si son atrevidos y quieren usarlo sin carcasa, no es resbaladizo ni queda lleno de huellas.

Otros puntos a considerar son el siempre bienvenido conector para audífonos y cargador USB-C que ofrece carga rápida. En nuestra prueba, con una batería de solo el 4% el equipo pasó al 50% en menos de 10 minutos y consiguió una carga completa en 35 minutos. Un proceso en el que el equipo no se sobrecalentó y el enchufe solo subió un poco su temperatura.

Ahora, pasando al interior del Oppo Reno7 5G, este smartphone está equipado con Android 11. Pero mientras incluye la suite de Google con aplicaciones pre-instaladas como YouTube y Gmail, también presenta un par programas propios que perfectamente pueden quedar como un poco de bloatware. Después de todo, aunque el editor de videos Sloloop Cut puede ser útil para crear contenido pese a las marcas de agua que deja, cuesta pensar en el uso frecuente de otras funciones como Kwai (una especie de TikTok).

Como mencionamos anteriormente, el Oppo Reno 7 5G tiene una buena resolución para ver videos y series en streaming. Y, aunque obviamente las pantallas de teléfono no son lo ideal para esas experiencias, es bastante cómodo y su batería sobrelleva bien esas tareas. Por ejemplo, con cerca de un 20% de batería alcancé a ver un episodio completo de The Boys y después un poco de redes sociales sin que se apagara el equipo.

Pero el Oppo Reno 7 5G no tiene su resolución FHD para que vean videos de perritos y su gran objetivo en ese sentido es el mercado gamer. Tengan en cuenta que aunque el equipo no es compatible con Fortnite lo probamos en tres juegos: Sonic Dash, Words of Wonder, y Call of Duty.

Sonic Dash quizás es la experiencia más agradable por el largo de la pantalla y, en cuanto a Words of Wonder, bueno no hay mucho que se pueda mejorar en materia de gráficos en un juego de crucigramas. No obstante, en esa prueba destaca que el Oppo Reno 7 5G no se pega con los anuncios ni sufre con las constantes ventanas que abundan en los juegos gratis.

Ahora con Call of Duty la experiencia es generalmente positiva. Si bien algunos aspectos no se alcanzan a apreciar bien en pantalla y es difícil cambiar la resolución para sacar provecho de todo lo que puede hacer el teléfono, con el modo Pro Gamer activado el juego corre bien, no hay complicaciones en la respuesta ni la carga. Además el equipo no se sobrecalienta y su panel de control es todo un plus para grabar videos y regular las notificaciones (pese a que de todas maneras sería bueno que esa función incluyese algo para las capturas de pantalla).

De un tiempo a esta parte uno de los aspectos más importantes de los teléfonos son las cámaras y el Oppo Reno7 5G no se quiere quedar atrás en ese ámbito. El equipo cuenta con tres cámaras posteriores de 64MP, 8MP y 8MP, respectivamente

Para descubrir cómo funcionan las cámaras de este equipo realizamos varias pruebas: de noche, en movimiento, con fotos a animales y objetos. Estos son algunos de los resultados.

En general la cámara trasera del Oppo Reno7 5G cumple pero no sin algunas falencias. Por ejemplo, al tomar fotos de noche el modo nocturno opera bien, pero si quieren una foto perfecta y sin movimientos tendrán que recurrir a los ajustes profesionales. Todo mientras que en algunas ocasiones los colores pueden verse más deslavados de lo que apreciamos en vivo.

Además es importante tener en consideración que aunque el Oppo Reno 7 5G puede sacar fotos de 64MB, estas solo están en la relación de aspecto 4:3 y al implementar el 16:9 o pantalla completa aquella opción no figura.

Pero mientras en líneas generales las imágenes que pueden obtener con el Oppo Reno 7 5G son buenas y pueden mejorar al usar bien herramientas como el HDR y la Inteligencia Artificial que incluye el teléfono, quizás lo que deja más dudas es su grabación de video.

La promesa del Oppo Reno 7 5G son videos en 4K, pero esa resolución no incluye al Modo Steady, clave para quienes nos tiritan las manos al filmar. Por otra parte, la cámara lenta quizás no ofrece toda la calidad que podrían esperar en términos de resolución.

Aquí les dejo algunos ejemplos:

Otras consideraciones:

El volumen del teléfono es bueno, pero con algunos audífonos conectados vía Bluetooth puede restringir el máximo de volumen

La respuesta del teléfono es buena al cambiar rápidamente de una pestaña a otra

En nuestras pruebas no se pegó al revisar un filtro de TikTok tras otro

La cámara frontal toma buenas fotos sobretodo de noche ya que en el día puede “quemar” fondos muy claros.

En el apartado de video hay un modo para grabar con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo que funciona de buena manera y es sin duda atractivo

Pantalla cómoda para leer cómics o manga mediante aplicaciones

El sensor de huellas digitales y el reconocimiento facial funcionan adecuadamente en el desbloqueo

En resumen el Oppo Reno7 5G es un buen teléfono para consumir contenido, revisar redes sociales e incluso crear contenido para ellas si no buscan perfección completa en ciertos tipos de videos o fotos. En general este equipo tiene un desempeño correcto y no presenta fallas o problemas evidentes. Pero claro, también hay que considerar su valor.

Oppo Reno7 5G

Especificaciones

Pantalla : AMOLED FHD (2400 × 1080) de 6,4 pulgadas con una tasa de refresco máxima de 90 Hz

Procesador: MediaTek Dimensity 900

Memoria: 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento

Batería : 4500 mAh con carga rápida de 65W

Cámaras traseras: 64MP cámara principal, 8MP cámara gran angular, 8MP cámara macro.

Cámara frontal: 32MP

Otros: Incluye jack para audífonos, soporta dos tarjetas Nano-SIM, seguridad mediante reconocimiento facial y reconocimiento de huellas. Peso aproximado: 170 gramos.

El Oppo Reno7 5G ya está disponible en Chile mediante tiendas de retail y operadores telefónicos por un valor sugerido de $649.990.