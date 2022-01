Review | Huawei P50 Pro, un potente equipo con una cámara excepcional

En el escenario actual de los smartphones Android, Huawei sin duda ha perdido terreno a raíz de las restricciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, la compañía se ha decidido a mantener adelante su apuesta, preparándose ahora para el lanzamiento en Chile de su nueva joya de la corona: el Huawei P50 Pro.

A grandes rasgos, se trata de un equipo con un diseño elegante, que destaca por ser muy liviano a pesar de la potencia de sus especificaciones técnicas, y que entrega un rendimiento en el día a día que tiene pocos competidores que puedan estar a su altura.

De hecho, tal como suele suceder en la línea de gama alta de la compañía china, el principal impulsor de su propuesta es uno que no tiene símil: el trabajo fotográfico obtenido a través de las cámaras Leica. Un potente trabajo al que se le suma el sistema de inteligencia artificial denominado como HUAWEI XD Fusion Pro por la compañía.

Ese ámbito se trata, en primer lugar, por un lente principal de 50 megapixeles que funciona de forma increíble en todas las condiciones cotidianas en las que lo pongan a prueba. Con una luminosidad como la que tenemos a plena tarde en este verano del hemisferio sur, las imágenes de exteriores son tan buenas como podrían serlo en el aspecto de captura automática que la gran mayoría de los usuarios ocupan.

Si quieren más variedad, el smartphone también cuenta con un sensor monocromático de 40MP, un lente ultra gran angular de 13 megapixeles y un teleobjetivo con autofoco de 64MP, con todos cumpliendo su labor de forma consistente, a pesar de que de todas formas están a la sombra de los resultados que se obtienen con el sensor principal. En tanto, su frontal incluye una cámara para selfies de 13MP que cumple la tarea sin peros.

Sumen un trabajo consistente en lo que compete al zoom óptico, junto a captura de video 4K que incluye un modo ultra slow motion y una gran variedad de alternativas en el software para la captura de fotos que incluyen el clásico modo noche, un time-lapse, tomas panorámicas, monocromática, documentos y todo lo que requieren en tiempos de redes sociales.

A continuación algunos ejemplos de fotografías capturadas con este equipo, las cuales logran capturar colores vibrantes, tomas brillantes y que no tienen problema alguno en cualquier condición de luz a la que se enfrenten. Repito, esto es realmente de tope de línea, al más alto nivel de lo que compete a los equipos Android.





























El trabajo en todo ese apartado es sin duda excepcional y es el principal motor que impulsa a un equipo, que al menos en términos de hardware está al tope de línea de cualquier equipo Android. Es decir:

Una llamativa pantalla OPLED de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una fluidez notable en la experiencia en el display, y una resolución de 2700 x 1228 pixeles

8 GB de RAM y un procesador Snapdragon 888 de ocho núcleos apto para cumplir los requisitos de cualquier aplicación

Una batería de 4360mAh con carga rápida, lo que básicamente implica que no tendrán problemas de rendimiento por más de una jornada de uso moderado. Esta también incluye un sistema de carga inalámbrica

Resistencia al agua y polvo con la norma IP68

Todo lo anterior no tiene problema para dar la pelea a cualquier tope de línea de la competencia y probarse la corona de Android. Pero como suele suceder desde las restricciones que impuso la administración Trump, el software sigue siendo el gran pero.

No porque esté en completa desventaja, ya que Huawei se las ha ingeniado para atraer desarrolladores a su tienda e impulsar su sistema opcional para que la mayoría de las aplicaciones estén disponibles, sino porque el dominio de Google es tan grande, que el hecho de no contar con sus servicios sigue implicando que deban crearse caminos alternativos para acceder a esas plataformas. Y ese sigue siendo un gran pero para una parte no menor de los usuarios.

Es decir, aún no puedes instalar la aplicación de Gmail, o Google Maps, por lo que debes remitirte a crear accesos directos que abren esas plataformas a través de sus versiones para navegador web. En tanto, la tienda oficial sigue marcada por la ausencia de aplicaciones tan populares como Instagram, Twiiter o Netflix, por lo que hay que usar su sistema Petal Search para acceder a los archivos de instalación. Pero al menos ese sistema es simple de utilizar, por lo que la barrera siguen siendo aquellas que sí o sí requieren de los servicios de Google.

Con lo anterior en cuenta, el equipo es tan sólido como podría serlo en sus condiciones. La capa EMUI de Android luce muy bien y ha sido refinada en su funcionamiento, y a pesar de que incluye un montón de aplicaciones pre-instaladas, está la opción de no dejar nada y borrar todos los accesos directos que no quieran mantener en pantalla.

De ahí que a la larga lo que queda es un dispositivo sólido que tiene una excelente cámara principal, una de las mejores del mercado, y que funciona sin mayores percances en su sistema que mezcla la adquisición de aplicaciones tanto de su tienda oficial como por vía de APKs.

Más aún, como la prueba de este teléfono la realicé con el nuevo reloj Huawei Watch GT 3, también pude sacar partido a la integración del ecosistema que propone la compañía china.

En última instancia, queda claro que la decisión de acceder a un smartphone como esta depende de si pueden convivir con la opción de acceder a plataformas como Gmail o Youtube a través del navegador en vez de la aplicación. Todo el resto está muy bien.

La preventa del Huawei P50 Pro ya comenzó en el sitio oficial de la compañía para Chile. Su valor alcanza a los $1.099.990 pesos chilenos.