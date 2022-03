Review | Jujutsu Kaisen 0: Una excelente película que se disfruta ya seas fan del anime o nunca lo hayas visto

En diciembre pasado se estrenó en Japón Jujutsu Kaisen 0, la película basada en el manga de Gege Akutami, y que corresponde a una precuela del popular anime Jujutsu Kaisen. Pocos meses han pasado y finalmente esta semana el filme llegará a Latinoamérica, permitiendo a los fans de esta región conocer un poco más del pasado de algunos de los personajes de la serie. Jujutsu Kaisen 0, fue anunciada una vez concluida la primera temporada del anime en marzo del 2021, y al igual que al serie es producida por MAPPA.

Jujutsu Kaisen 0, fue escrito por Gege Akutami previo a Jujutsu Kaisen. Este mismo hecho es uno de los factores que hace que esta película sea tan buena, y es que a diferencia de otras producciones, ya sea que has visto Jujutsu Kaisen o no tengas idea del mismo, funciona de excelente forma, y es que la historia se puede disfrutar tanto como un producto individual con un cierre en si misma, así como parte de una historia más grande, abriéndose de esta forma a la posibilidad de ser disfrutada por personas que no han visto el anime.

Como ya comentaba, la historia que presenta esta película se basa en el manga de Jujutsu Kaisen 0, el cual dado su éxito, le otorgó a Gege Akutami la posibilidad de realizar Jujutsu Kaisen, por lo que desde su base, ya se puede esperar una historia buena. Esta película adapta de buena forma los hechos del manga entregando una excelente combinación de momentos emotivos con peleas llenas de acción, todo mientras se sigue un buen ritmo de desarrollo en su trama.

La trama aunque sirve como una precuela de Jujutsu Kaisen no nos transporta mucho tiempo en el pasado, ya que sus hechos se sitúan tan sólo un año antes de los sucesos ocurridos en el anime, cuando Maki, Panda y Toge, se encontraban en primer año. La historia de esta forma sigue a Yuta Okkotsu, un estudiante que tras una serie de eventos trágicos de su infancia se encuentra maldito, siendo seguido por una poderosa maldición de clase especial -las más poderosas- que corresponde a su fallecida amiga de la infancia Rika. Esta maldición no deja que nadie moleste a Yuta, con lo cual incluso es capaz de atacar a sus compañeros de clase. Por esto, este es condenado a muerte, sin embargo con ayuda de Gojo Satoru, se termina uniendo al Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, en un comienzo que a grandes rasgos es muy similar, al de Yuji Itadori en el anime.

Aunque las circunstancias son parecidas para ambos protagonistas, estos no pueden ser más diferentes, ya que mientras en Itadori tenemos un personaje extrovertido con una gran capacidad deportiva, en Yuta nos encontramos con un personaje tímido, quien sufre de acoso escolar, y sin grandes capacidades físicas, que poco a poco a través de entrenamiento, comienza a aceptar su realidad y a convertirse en un gran hechicero. Esta dualidad de personajes con historia similar funciona a la perfección, y otorga otra perspectiva al mundo de Jujutsu Kaisen.

Al ingresar al colegio, Yuta conoce a sus compañeros de clase, Toge Inumaki, Maki Zenin y Panda, con quienes poco a poco comienza a formar una relación de amistad a pesar de en un comienzo estar reacios a relacionarse con este dada la maldición de Rika. En este sentido hay que mencionar que la trama sabe desarrollar de buena forma el paso del tiempo de Yuta en la academia, ya que a pesar de contar con un tiempo limitado, logran avanzar de buena forma desde sus inicios sin saber nada de hechicería y maldiciones, hasta ya tener cierta habilidad en combate y conocimiento de maldiciones. Siguiendo la misma línea, la película combina de buena forma la acción que uno esperaría de Jujutsu Kaisen con momentos de humor, y desarrollo de la trama, no cargándose en extremo por ninguno de estos aspectos, y entregando una combinación que se puede disfrutar de principio a fin.

Hay que mencionar, que la historia junto con seguir a Yuta, también permite conocer un poco más de Suguru Geto, y las motivaciones de este villano que es el principal responsable de los hechos que ocurren durante la primera temporada de la serie.

Aunque la obra es una gran adaptación del manga, manteniendo la gran mayoría de los hechos, si presenta algunos cambios en relación a la obra original, cambios que se entiende dado el estreno del anime y la popularidad que este alcanzó. Es así como las principales diferencias llegan al momento de la batalla central, la cual en el manga es poco retratada, pudiendo ver sólo un poco del combate que sostiene Gojo Satoru. En este filme, decidieron ir un poco más allá animando varios enfrentamientos, los cuales son protagonizados por diferentes personajes que aparecieron a lo largo de la primera temporada del anime.

Es así como podemos ver en acción a Nanami, Ino, Mei Mei, o incluso a los estudiantes de Kioto, cada uno con su momento destacado para mostrar sus poderes. Esta decisión cobra bastante sentido si es que se tiene en cuenta que cuando Gege Akutami hizo esta precuela aún no escribía Jujutsu Kaisen, por lo que lo más probable es que ni siquiera hubiera pensado en muchos de estos personajes, y que ahora que ya tiene una historia avanzada parece lógico incluirlos en el combate.

Uno de los elementos por los que se destacó la serie de Jujutsu Kaisen fue por su animación, y es que Mappa en los últimos años ha realizado un excelente trabajo de animación con las diferentes series en las que está trabajado, en el caso de esta película no es diferente, ya sea en los momentos de acción como en los de humor la animación acompaña de gran forma a la obra, sobre todo, cuando se trata de efectos visuales para los diferentes poderes que muestran los personajes, los cuales lucen mejor que nunca. De igual forma, la serie es acompañada por una excelente banda sonora, la cual se acopla de manera perfecta a cada uno de los momentos que presenta el filme.

Como es de esperar la trama se encuentra muy ligada con la historia presentada por el anime, y mientras en el manga ambas historias ya se conectaron, esto aún no ocurre en el anime, siendo probablemente la tercera temporada el momento ocurra. A pesar de que aún falta algo de tiempo para esto, la serie ya entregaba algunas pistas de esta conjunción de historias, y en esta ocasión el filme hace lo mismo anticipando lo que se vendrá más adelante en el anime.

En conclusión...

Jujutsu Kaisen 0, es una excelente película con una excelente historia y momento de acción que dejarán conformes a todos los seguidores. Sin duda su más grande aspecto es que es una película que funciona ya sea seguidor del anime y la historia creada por Gege Akutami, como alguien completamente nuevo que no tiene idea de Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen 0 se estrenará el 24 de marzo en cines de Latinoamérica.