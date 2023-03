Review | Lenovo Ideapad Gaming 3: Un atractivo notebook para combinar trabajo y videojuegos

Escoger un notebook no es tarea fácil y es que la amplia variedad de modelos y características no lo hacen del todo fácil si no sabes bien que es lo que quieres. En este ámbito hay dos aspectos que casi todos los que buscan un portátil toman como elementos centrales, por un lado que tenga un buen rendimiento y un buen espacio de almacenamiento. En esta línea, es que nos encontramos con el Lenovo Ideapad Gaming 3, un notebook gamer que cuenta con una gran performance, tanto para trabajar como para jugar.

Lo primero con lo que nos encontramos al abrir la caja, es un notebook de color negro, sin mayores detalles en su parte superior que el logo de Lenovo a un costado. Ya al abrirlo, nos encontramos con un teclado retroiluminado y un trackpad desplazado ligeramente a la izquierda. En si su apariencia es bastante sobria, ideal para todos aquellos que buscan un aspecto simple, que no resalte demasiado. A pesar de esto, es que cuenta con algunos detalles atractivos como el tener la ventilación con acabados de color azul, dándole un aspecto más “gamer”.

Con todo esto es que a primera vista resulta bastante atractivo, aunque uno de los problemas es que su acabado negro no es anti huellas por lo que tras manipularlo poco a poco comenzarán a quedar los dedos marcados, con lo cual querrás estar limpiándolo constantemente para que se vea del todo bien.

Pero vamos a lo que importa, sus capacidades, la versión de este portátil que probamos cuenta con 16 GB de Memoria RAM; a la vez que viene con un procesador Intel i7 12700H y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3060 de 6 GB. En relación al almacenamiento, es que este cuenta con 1TB M.2 SSD. Con todo esto es que el notebook cuenta con la potencia necesaria para hacer funcionar todos los juegos que se encuentran actualmente en el mercado sin mayores problemas, a gráficos medios o altos dependiendo del título.

Es así como mientras lo probábamos, pudimos jugar Hogwarts Legacy, juego lanzado recientemente a 60 cuadros por segundo estables, o 100 variables con caídas en los momentos de mayor acción. Todo con los gráficos en medio. De igual forma, para los juegos populares como League of Legends, Valorant o Fortnite -que son títulos que generalmente no piden tantos recursos y apuntan a un público más masivo- este portátil puede correrlos con gráficos al máximo sin problemas.

Para acompañar estos juegos es que nos encontramos con una pantalla de 16′' con un panel IPS, una resolución de 2560x1600, y quizás lo más llamativo de todo una tasa de refresco de165Hz. La pantalla que cuenta con un brillo de 500 nits y una superficie antirreflejo, sin duda es uno de los aspectos más atractivos de este teclado, y es que como ya mencionamos, junto con las capacidades que posee son varios los juegos que le podrán sacar el máximo provecho a la tasa de refresco, sobre todo si lo que buscas es jugar títulos competitivos online.

Pero dejemos de lado, los juegos, si lo tuyo no es sólo jugar y quieres centrarte en trabajar este notebook también cuenta con las prestaciones necesarias para poder ser utilizado ya sea para trabajos de edición o de texto. Por un lado contamos con una gran capacidad de almacenamiento si es que trabajaremos con elementos pesados y por otro con el disco sólido es que cuenta con una buena velocidad tanto al encender como al ejecutar diversos programas.

Un elemento que hay que mencionar de este notebook, es que la gran mayoría de los puertos que incluye los tiene en su parte posterior, dejando los costados para ventilación, un puerto USB de cada lado y el conector de para audífonos. Mientras, en la parte trasera nos encontramos con un puerto Ethernet, un puerto HDMI, el conector de energía y un puerto USB-C, el cual soporta transferencia de datos, energía e imagen. Los puertos, aunque se mantienen dentro de los parámetros normales para un notebook gamer, con los conectores suficientes para los periféricos que vayas a utilizar.

Finalmente, cabe mencionar que como este notebook cuenta con una tarjeta gráfica Nvidia, cuenta con una serie de acceso a tecnologías de la marca como Nvidia Broadcast, la cual permite entre otras cosas mantener el fondo borroso en las videollamadas, cambiarlo por alguna imagen o suprimir el ruido ambiente que haya en nuestra lugar.

De igual forma, permite acceder a tecnologías como Nvidia DLSS, para mejorar el rendimiento de los juegos y de esta forma sacarle el mejor provecho.

En conclusión...

Lenovo Ideapad Gaming 3 es un notebook atractivo tanto para juegos como para trabajo, cuenta con un diseño sobrio, y aunque no es del más potente que existe, si cuenta con las prestaciones necesarias para tener una buena experiencia de usuario. Entre los elementos que más destacan es su pantalla de 165Hz, la cual permite ver con máxima fluidez los diferentes títulos que queramos jugar.