Review | Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS: Una fórmula ya probada que llega con más personajes que nunca

A lo largo de los años Naruto ha tenido una enorme cantidad de videojuegos y ahora uno más se suma a una lista, hablamos de Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS, una nueva entrega de la saga Ninja Storm, pero que en esta ocasión llega con contenido de la secuela de la historia y que se centra en el hijo de Naruto, Boruto.

Como es habitual, nos encontramos una vez más frente a un nuevo juego publicado por Bandai Namco y desarrollado por CyberConnect2, el cual se lanza en el marco de las celebraciones por los 20 años del anime (estrenado en 2002).

Hay que mencionar que si a lo largo de los años has jugado algunas de las entregas de esta saga es probable que sepas lo que te encontrarás, ya que juego básicamente replica la fórmula una vez más en una nueva entrega con más personajes. Es así como en este juego nos encontramos con un modo historia que nos permite revivir la historia de Naruto, combates en escenarios 3D en donde podremos usar diferentes tipos de ataques especiales y objetos, y más de 120 personajes para elegir, la mayoría de estos de Naruto y Naruto: Shippuden, tan sólo un puñado de personajes de Boruto. Esto sin duda se agradece, ya que se mantiene el foco en la serie original por sobre la nueva historia, la cual hay que mencionar es menos popular que su predecesora.

En cuanto al modo historia, nos encontramos con toda la historia de Naruto y Sasuke, desde pequeños hasta el recordado combate final, esto es sin duda una cantidad considerable de contenido, ya que podremos revivir los diferentes enfrentamiento que ha tenido la saga, a través de imágenes del anime y algunas cinemáticas con el motor del juego.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS.

Para esto, el modo historia se encuentra dividido en diferentes episodios que podremos ir completando en el orden que queramos, con lo cual si sólo te interesa jugar una saga como la de Pain o quizás el comienzo de la historia lo puedes hacer sin problemas. Una vez finalizado los capítulos es que podremos agregar reacciones a estos, las cuales se pueden compartir con el resto de jugadores, viendo de esta forma cuál es la reacción que más tuvo cada uno de los capítulos. Este juego se vuelve una excelente forma de revivir la historia de Naruto si es que ya no la recuerdas del todo, pero elementos como las reacciones aunque son un interesante añadido, la verdad no suman nada realmente de valor al juego.

Junto con tener que ganar las batallas que enfrentemos en el modo historia, estas contarán objetivos secundarios los cuales nos permitirán desbloquear contenido extra, ya sea del apartado de colección o de personalización.

Además de poder revivir la historia de Naruto y Naruto Shippuden, nos encontramos con una historia especial centrada en Boruto, la cual corresponde a una historia completamente original que involucra un juego de realidad aumentada y una nueva amenaza para el mundo ninja. Hay que mencionar que para este modo podremos utilizar los diferentes personajes disponibles en el juego, por lo que no tendrás problemas para combatir con tus favoritos.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS.

Un aspecto a mencionar es que ambos modos resultan bastante lineales y son una seguidilla de cinemáticas en el caso de Boruto e imágenes en el de Naruto, que nos van relatando la historia mientras vamos teniendo diferentes enfrentamientos contra personajes y jefes. Un aspecto a destacar es que visualmente ambos modos lucen bastante bien y es que el aspecto visual es uno de los puntos fuertes de esta entrega.

En este sentido, nos encontramos con el estilo que ha caracterizado a la saga, con personajes estilizados con bordes negros, lo que permite que se asemeje a un anime, a la vez que es acompañado por excelentes gráficos haciendo que estos luzcan mejor que nunca.

Junto con estos, es que tenemos escenarios en 3D, de diferentes icónicos lugares de Naruto y donde quizás el mayor problema que presentan es que se sienten bastante planos y no dejan de ser una Arena sin mayores complicaciones o efectos, siendo el mayor riesgo que en algunos te puedes caer.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS.

Pero vamos al núcleo de este juego, los combates, hay que mencionar que a lo largo de los años -aunque con determinadas modificaciones- el sistema de combates sigue siendo el mismo, por lo que no sorprende en ningún aspecto pero de todas formas resulta entretenido y es que estamos frente una fórmula ya probada que en esta ocasión llega acompañada por mejores gráficos y un roster de personajes más amplio. De igual forma, un momento peak en los combates son los despertares o el utilizar las técnicas más poderosas de cada personaje, elementos que vienen acompañados de atractivas cinemáticas.

La jugabilidad de igual forma nos presenta una serie de objetos para utilizar en combate, técnicas especiales, y la posibilidad de protegernos y esquivar, todos elementos ya conocidos y que resultan bastante intuitivos de utilizar.

Un aspecto que hay que mencionar, es que el juego cuenta con una serie de ‘QuickTime Events’ a lo largo de los combates de la historia, en donde debes presionar diferentes botones, un elemento negativo es que fueron simplificados para esta entrega, volviéndolos más fácil, ya sea disminuyendo la cantidad de botones a presionar, así como las estrellas necesarias para completarlos. Todo esto le quita un gran nivel de dificultad al título, algo que no se veía necesario.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS.

En conclusión...

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS es un atractivo juego con una enorme cantidad de personajes que los fans de Naruto disfrutarán, lamentablemente, esta nueva entrega carece de un atractivo real y aunque cuenta con una historia nueva, no tiene elementos novedosos que impulsen a jugarlo, más allá de la inclusión de personajes de Boruto, que hay que decirlo, no resultan igual de atractivos que los de la obra original. De todas formas si has disfrutado de esta saga de videojuegos y te has saltado las últimas entregas, sin duda es una excelente opción para retomarla.