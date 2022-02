Review | Pokémon Legends: Arceus, un giro en 180° a la saga

Pokémon es una franquicia que cuenta con una gran cantidad de juegos de la línea central y spin-off. Pero a pesar de esto, la saga ha sabido mantener las bases de su jugabilidad en la mayoría de las entregas... hasta ahora.

Y es que con la llegada de Pokémon Legends: Arceus, varios de los cimientos sobre los cuales se construía la saga cambian por completo, dándole un giro total a la franquicia y un nuevo aire de cara al futuro.

Donde mayores cambios presenta Legends: Arceus es en la jugabilidad. De partida, el título presenta una serie de modificaciones en el sistema de captura y combate, cambiando completamente el sistema al que estaban acostumbrados los jugadores. En cuanto a la captura, aunque con anterioridad ya habíamos tenido la posibilidad de atrapar monstruos de bolsillo sólo lanzando la pokebola - tal como sucedía en Let’s Go Eevee & Pikachu-, en esta ocasión presenta una serie de diferencias ya que deja de ser necesario entrar en contacto con el Pokémon para lanzarla, pudiendo realizar la captura en el entorno del mismo mundo abierto.

A pesar de esto, no todos los Pokémon se podrán capturar de forma directa, con algunos obligándote a combatir y añadiendo elementos como el si estás oculto o si le lanzas por la pokebola por la espalda a la ecuación.

Esto da un plus extra al juego, ya que en varias ocasiones no servirá el correr directamente al Pokémon como estamos habituados hasta entrar en contacto y de esta forma iniciar el combate o captura, y tendrás que utilizar un poco más de estrategia si es que no quieres que se arranque o salga volando.

De igual forma, mientras algunos Pokémon arrancarán de ti, otros optarán por atacar a tu personaje, por lo que en esta ocasión se ha sumado un movimiento de voltereta. Este permite al jugador esquivar los diferentes ataques de los Pokémon con los que se va encontrando y cobra especial importancia al momento de combatir con los jefes del juego conocidos como Pokémon señoriales, los cuales convierten a Legend: Arceus en un título del estilo de Bloodborne, esquivando ataques consecutivos mientras analizas sus patrones y le lanzas objetos hasta poder combatir de forma normal.

En el caso de combate también hay diferencias desde el primer instante y te puedes olvidar de que el primer Pokémon de tu equipo será el primero en combatir. En Legends: Arceus puedes escoger el Pokémon que lanzarás para combatir utilizando ‘L’ y ‘R’ , el cual debe caer cerca de tu rival para activar la batalla. Esto hace que el juego sea un tanto más fácil, ya que al no ser un combate sorpresa puedas lanzar alguno con ventaja y de esta forma acabar rápido la batalla.

Junto con lo anterior, ahora los Pokémon podrán “dominar” los diferentes ataques que aprenden, con lo cual podrás escoger entre el ataque normal o dos variantes, una fuerte y una ágil. En el caso de la primera, aumentará la potencia pero disminuirá la velocidad con que llega tu siguiente turno, mientras que la versión ágil del movimiento, hace lo contrario, permitiéndote en ocasiones actuar dos veces seguidas pero a costa del daño infringido.

Estas mecánicas entregan una nueva profundidad a los combates y resultan atractivas ya que permiten tener más opciones al momento de enfrentar los desafíos que presenta el juego.

Es así como estas diferencias en el combate y en la captura le dan un nuevo aire a la franquicia, y demuestran en cierta medida el interés de GameFreak por no quedarse encerrado en lo mismo una y otra vez. Y aunque lo anterior para algunos pueden resultar menos o más atractivo, o inclusive más simple, si son una muestra de que desde la compañía están pensando en el futuro de la saga.

Algo que queda fuera de este juego y se extraña un tanto es la mecánica de los gimnasios, que en esta ocasión no están presentes y son sustituidas por los diferentes combates con los Pokémon señoriales. En la misma línea se extraña el combate con entrenadores a lo largo del mundo, ya que en este juego se limitan bastante los combates contra otros personajes, siendo la mayor parte del juego los combates contra Pokémon salvajes.

Lamentablemente, uno de los aspectos que más le juegan en contra a este juego -antes incluso de hablar de gráficos-, es el hecho de que cuenta con una introducción de alrededor de dos horas, la cual se hace eterna con un ritmo muy lento, y dónde en ocasiones las explicaciones obvias lo vuelven aún más tedioso, por lo que pasarás bastante rato antes de poder desplazarte con libertad y contar con las diferentes herramientas para hacer lo que quieras en el mundo abierto presentado por el juego.

Legends: Arceus también presenta diferencias al momento de como se plantea la aventura, ya que mientras el resto de juegos te ponía a explorar toda una región pasando de pueblo en pueblo y rara vez regresando a tu ciudad natal, en esta ocasión tienes el poblado inicial que sirve como base de operaciones para el Team Galaxia, y desde donde iniciarás las incursiones en los diferentes territorios que conforman la región.

De completar la Pokedex a hacerla

Otro de los cambios que presenta el juego tiene relación con la Pokedex. Mientras en las entregas normales a medida que capturabas los diferentes Pokémon estos se agregaban a la Pokedex sin mayor dificultad, en esta ocasión para completar los datos de cada Pokémon tendrás que realizar una serie de tareas.

Al capturar o combatir con un Pokémon, ahora se desbloqueará su entrada y podrás ver las diferentes misiones a completar para poder registrarlo. Lo anterior puede ser derrotarlo, capturarlo en varias ocasiones a capturar alguno de determinada características. Incluso verlos utilizar determinado ataque o ser derrotados con determinado tipo de movimiento.

Este elemento le da un objetivo extra al juego, pero a la vez lo vuelve mucho menos dinámico, debiendo regresar en varias ocasiones a los lugares donde viste determinado Pokémon para poder llenar los datos necesarios. Y eso es una tarea que se vuelve un tanto repetitiva a medida que vas avanzando.

Por otro lado, la historia presentada por Legends: Arceus resulta atractiva desde un comienzo, con nuestro personaje llegando a esta tierra dónde aún se desconoce mucho de los Pokémon. Es así como tras conocer al profesor Lavender, es que nos unimos al Equipo Galaxia y comenzamos a ayudar poco a poco en la investigación de estos y en el desarrollo del primer Pokedex de la región.

Mientras se va desarrollando esa premisa, también vamos conociendo a más habitantes de esta época y un poco de la historia de la región de Hisui, que en el futuro sería conocida como Sinnoh. Junto con esto es que también comenzamos a investigar una serie de sucesos que están ocurriendo en la región y está haciendo que pierdan el control los Pokémon señoriales, los cuales son venerados por los habitantes de la región.

Es así como nos pasamos gran parte del juego recorriendo la región y calmando a estos Pokémon, a la vez que vamos conociendo más detalles de las razones tras esto, en una historia que a ratos avanza bien, pero en otros momentos se dispersa en la gran cantidad de cosas por hacer, ya sea completar el pokedex, misiones secundarias, capturar Pokémon.

En ese sentido, uno de los elementos que más le juega en contra al desarrollo de la trama es la pokedex, ya que al completar una parte de la historia para pasar a la siguiente tendrás que haber subido de rango en el Equipo Galaxia, lo cual se logra completando los desafíos que tienen los Pokémon, por lo que por más enganchado que estés de la trama, en la mayoría de los casos tendrás que dejarla de lado para regresar a las zonas exploradas y reunir los datos necesarios de los Pokémon vistos.

Gráficos vs Jugabilidad

Aunque la jugabilidad es buena, llamativa y cambia varios preceptos a los que uno estaba acostumbrado, gráficamente Legends: Arceus es un juego que deja mucho que desear.

De lleno hay que remarcar que el mundo abierto que presenta el juego luce bastante mal, sobre todo al momento de mirar su vegetación la cual es repetitiva y sin mayores detalles. Aunque gráficamente nuestro personaje y los Pokémon no lucen mal, los problemas con el mundo hacen que todo se sienta peor, y que estamos explorando un entorno vacío y sin mayores detalles.

Dado que hemos visto lo que puede hacer la Nintendo Switch de la mano de juegos como Breath of the Wild, hace que uno se pregunte si no era posible hacer de este mundo un tanto más atractivo, y como se dice habitualmente “le falto cariño” por parte de GameFreak.

Debido a estos problemas, surge la duda si es más importante que el juego luzca bien o que la jugabilidad sea atractiva. Muchos pueden ir por uno o por otro, pero finalmente es una decisión de cada uno, y en esta ocasión puntualmente tras varias horas de juego uno finalmente se termina acostumbrando a los árboles feos y la hierba mal hecha.

En conclusión, Pokémon Legends: Arceus presenta una serie de novedades a la saga lo que le dan un aire fresco y un giro rotundo. Es un juego que resulta atractivo en mecánicas y aunque a ratos la historia se pierde entre completar la Pokedex y las misiones secundarias, una vez que uno le agarra el hilo dan ganas de seguir descubriendo más de la región, sus diferentes locaciones y los Pokémon que habitan en esta.

De todas formas, quizás el mayor desafío del juego es pasar las primeras horas de juego sin dejarlo de lado, hasta ya poder disfrutar de todo lo que tiene para entregar la región de Hisui.