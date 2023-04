Review | Road 96: Mile 0, una atractiva precuela pensada en quienes disfrutaron del juego original

Road 96, el juego desarrollado por Dixiart en que unos jóvenes buscan escapar de un gobierno totalitario, fue uno de los mejores indies de 2021, y ahora desde la desarrolladora es que han lanzado una precuela del título, llamada Road 96: Mile 0, la cual da un poco más de contexto sobre Petria, el país en que se desarrolla la historia, así como de algunos personajes que pudimos ver en el juego original.

En cuanto a la trama, esta nos sitúa un poco antes de la historia del juego original y en esta ocasión seguimos la historia de Zoe, a quien es posible conocer en Road 96 y su amigo Kaito, quienes viven en White Sands un exclusivo lugar de Petria, quienes se pasan los días en su guarida pensando en el futuro. Como es de esperarla historia se centra en la amistad de estos dos personajes y la visión que tienen de Petria, así como de su gobierno totalitario liderado por Tyrak.

En cuanto al juego, original, esta entrega nos profundiza un poco más en el pasado de Zoe y lo que la llevó a escapar de casa, así como en otros aspectos de Petria que no se alcanzaron a tocar en el primer juego.

Cabe mencionar que muchos elementos de este juego toman relevancia y real atractivo si es que jugaste Road 96, ya que constantemente entrega vistazos a personajes o elementos relacionados con la entrega original, y que pierden todo sentido si es que no has jugado el primer juego. Es así como por ejemplo, en momentos se verán a miembros de la Black Brigade, el grupo de revolucionarios que lucha contra Tyrak o al recordado taxista asesino, Jarod, todo en escenas que si no disfrutaste de la primera entrega pierden emoción y sentido.

A pesar de esto, la historia, se desarrolla de buena forma, con una jugabilidad un poco más abierta que Road 96, ya que tu decides que lugares explorar, aunque a la vez se siente un tanto más limitada y lineal al momento de desarrollarse y es que el juego es mucho más breve que su predecesor por lo que no pasará mucho antes de que llegues al final de la historia, la cual de todas formas resulta atractiva y termina atrapando.

En cuanto a la jugabilidad, hay que mencionar que plantea varios cambios, por un lado, es que ya no tendremos múltiples protagonistas y los mini juegos, en esta ocasión se ven centrados principalmente recorrer un escenario en patineta o patines, y acá llegamos a otro atractivo elemento que el desarrollador hizo con este juego, y es que Kaito, el amigo de Zoe, es protagonista de un juego de ritmo de la desarrolladora llamado Lost in Harmony, por lo que se toma bastante de este para aplicarlo en los mini juegos que se desarrollan a medida que avanzamos la historia.

Es así como en varios de estos, tienen elementos rítmicos mientras vamos en el skate de Kaito o los patines de Zoe.

Como ya mencionábamos, uno de los elementos centrales en el juego -una vez más- es las decisiones que vayamos tomando, las cuales influirán en el final que logremos, a la vez que puedes ir encontrando a lo largo de White Sands, una serie de elementos coleccionables que permiten ir decorando tu guarida.

Uno de los puntos más altos que presenta Road 96: Mile 0 es sin duda su banda sonora, la cual combina música original con de conocidas bandas como The Offsprings, estas canciones y tal como ocurrió con su predecesor, suenen increíbles y sirven para darle todo el ambiente al juego y la búsqueda de estos jóvenes por encontrar su lugar.

En conclusión...

Road 96: Mile 0 es una atractiva precuela, la cual profundiza los elementos presentados en Road 96. Tanto su historia como su jugabilidad son buenas y aunque el juego no está al nivel de su predecesor si resulta bastante divertido si es que quieres profundizar en el mundo de Petria y sus personajes.