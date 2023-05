Review | Street Fighter 6: Un juego con modos para todos los gustos

Este viernes 2 de junio finalmente se lanza Street Fighter 6, la próxima entrega de la popular franquicia de peleas Capcom, la cual vuelve con un juego que cuenta con una cantidad de contenido y modos para disfrute de todo tipo de personas. Un juego completo que marca una diferencia considerable con respecto al lanzamiento de Street Fighter 5 (2016) y que cuenta con un atractivo aspecto visual y de jugabilidad.

Lo primero que hay que mencionar es que el juego se encuentra dividido en tres grandes modos, el Fighting Ground, Buttle Hub y World Tour, cada uno enfocado en un aspecto diferente, como lo son el combate arcade, el competitivo online y finalmente el modo historia, el cual para esta entrega implementa un estilo RPG, donde el protagonista es un avatar creado por nosotros mismos, el cual va subiendo de nivel a medida que combatimos.

Comencemos por Fighting Ground, el modo que acumula los diferentes modos clásicos de un juego de pelea, lo primero que hay que mencionar de este modo es que tiene tal variedad de contenido, que incluso pudo ser un juego por si mismo y todo habría estado perfecto.

Es así como nos encontramos con el clásico modo arcade, donde podremos escoger a los diferentes personajes para combatir en una serie de luchas consecutivas hasta hacernos la victoria. Este modo tiene de cinco y 12 luchas, dependiendo de cuánto rato queramos estar, a la vez que va incrementando la dificultad a medida que avanzamos.

Lo siguiente con lo que nos encontramos es el modo práctica, el cual sorprende por la variedad de aspectos que abarca, siendo quizás uno de los modo práctica que más enseñan al jugador entre todos los títulos del género. Es así como nos podemos encontrar con los clásicos tutoriales básicos para aprender a jugar, los tutoriales de movimiento para cada personaje, practicar diferentes combos, e incluso practicar estrategias, con el juego entregándote diferentes consejos por si quieres combatir más ofensivo o defensivo, y cómo reaccionar en cada situación.

Esto sin duda se relaciona con el hecho de que el juego cuenta con gran enfoque en los esports, no por nada incluso se implementó la posibilidad de jugar con voces de comentaristas de Street Fighter. Este aspecto hay que mencionar que está bien para ser primera vez que se realiza, aunque a momentos pareciera que le falta pulir un poco más, ya que en ocasiones los comentarios se sienten como un relato sin emoción de lo que está ocurriendo.

Pero continuemos con los modos de juego, pasando del modo práctica, es que viene el clásico Versus, para enfrentar a otros jugadores o la computadora, con la posibilidad de pelear en combates 1v1 o por equipos. Un elemento que hay que señalar sobre los enfrentamientos con la computadora es que esta tiene 8 niveles de dificultad, siendo el último de estos de un nivel que incluso rivaliza con los mejores jugadores de Street Fighter. Es así, como si quieres jugar sólo el combate de todas formas puede ser todo un desafío.

Finalmente, en este modo es que también nos encontramos con los combates extremos, estos suman una serie de reglas o eventos aleatorios a los combates, dando un aire fresco a la lucha, por si quieres dejar de lado un rato el combate tradicional, por algo un poco más relajado.

En cuanto al modo online, este se puede acceder desde el Fighting Ground, así como desde Battle Hub, siendo este último un modo especial para los combates contra otras personas, ya sean partidas casuales o clasificatorias, es decir lo clásico de los juegos de pelea, así como combates con los avatares que creamos para el modo historia.

Una atractiva Jugabilidad

Antes de pasar al modo historia, hay que comentar la jugabilidad del título, la cual se divide en tres tipos de control, cada uno enfocado en diferentes tipos de jugadores. Es así como tenemos el modo clásico, es decir el modo tradicional de Street Fighter, donde tendremos que hacer los diferentes movimientos especiales de forma manual, volviéndose quizás el modo más complejo de perfeccionar. Por otro lado tenemos el modo moderno, un modo que facilita un tanto las cosas poniendo los movimientos especiales en un botón y dependiendo de la dirección que apuntemos es el ataque que realizará. Este modo además cuenta con una opción de auto combo si es que dejamos presionamos R2 y lo combinamos con alguno de los botones para golpear.

Hay que mencionar que el modo Modern de todas formas nos hará hacer algunas combinaciones y aunque facilita las cosas en relación al modo clásico no lo vuelve un juego del todo fácil, por lo que se siente un excelente punto medio para aquellos que quieren jugar pero no tienen horas y horas para dedicarse a aprender combos y combinaciones.

Finalmente, tenemos el tercer tipo de control, llamado Dynamic, un modo que simplifica en extremo el juego y que lo lleva todo a tres botones. Este modo no se puede utilizar en las partidas online, pero se ve más como una opción de accesibilidad que un modo real, ya que sólo apretando cuadrado, equis o círculo (en el caso de PlayStation), es que realizarás los ataques de forma automática, quitándole en gran medida la gracia al juego.

Otro aspecto de la jugabilidad que se suma en esta entrega es la barra de Drive, la cual se ubica por debajo de la vida, y que nos permite utilizar el Drive Impact un golpe potenciado que puede sobreponerse al ataque de los rivales. Los movimientos Drive de esta forma sirven para potenciar el ataque o la defensa (Drive Parry) de acuerdo a lo que se requiera. Eso si, la barra se gasta pudiendo quedar completamente desprotegido. Esta mecánica da un factor estratégico extra a cada combate, ya que en el caso de los Drive Impact, si el oponente realiza el suyo y tu respondes con el tuyo, este se sobrepondrá al del rival conectando el golpe. Volviendo todo un juego mental y de saber reaccionar a cada momento.

El nuevo modo historia: World Tour

El último gran modo de Street Fighter 6 es el World Tour, un modo historia para un jugador, que es en cierta forma la gran novedad que trae esta entrega y a la vez, el punto más bajo que tiene el juego.

Pero vamos por partes, la primera vez que iniciamos World Tour, es que nos encontramos con el creador de personajes. Este aspecto hay que mencionar que está bien hecho entregando una enorme cantidad de opciones y variedad de diseños para que hagas un personaje como a ti te acomode. La gran cantidad de opciones y posibilidades de personalización, si eres de aquellos que les gusta hacer sus personajes con el máximo detalle, hará que pases un buen rato acá antes de saltar al mundo de Street Fighter.

Cuando ya saltamos al mundo del juego, puntualmente a Metro City, es que nos volvemos discípulos de Luke en la Buckler Academy, donde conocemos a Bosch, otro de sus discípulos. Acá es que comenzamos a realizar diferentes tipos de misiones por la ciudad y donde poco a poco nos vamos enterando de una trama que involucra a Bosch, y que nos hará viajar por diferentes partes del mundo. Hay que mencionar, que la historia parte de forma bastante lenta, con misiones que se sienten en gran medida irrelevantes, como ir a Brasil a buscar un recuerdo para Bosch, todo para justificar un viaje y que podamos conocer a Blanca y aprender su estilo de combate, y es que gran parte de este modo se basa en conocer a los diferentes luchadores de Street Fighter, aprender su estilo de combate y técnicas y luego aplicarlas a nuestro personaje.

Mientras vamos recorriendo estas calles es que nos enfrentamos a diferentes peleadores callejeros, los cuales son en la mayoría de los casos genéricos y que nos atacarán en grupo para intentar acabar con nosotros. Acá hay que mencionar que la mayoría de estos no se sienten como un desafío, ni tampoco como combates realmente atractivos, por lo que no tardarás en ir evitándolos por la calle con el fin de avanzar.

El juego implementa un sistema de niveles y un árbol de habilidades, con lo cual puedes ir personalizando tu personaje, obteniendo de esta forma más daño en tus combos, patadas, más defensa o vida, dependiendo de como quieras jugar, esto resulta atractivo, pero a la vez queda relegado a un segundo plano cuando puedes ganarle a un rival de 10 niveles de diferencia sólo con un poco de habilidad.

Lamentablemente esto no es todo, ya que este modo también cuenta con una serie de problemas de rendimiento, con lo cual no será del todo extraño ver NPCs que aparecen de la nada o texturas que tardan un tanto en cargar, así como caídas en los cuadros por segundo si es que juegas en modo calidad, una vez pasas a modo rendimiento -lo que se vuelve prácticamente obligatorio al probar este modo- es que el juego anda mucho más fluido pero no termina de resultar atractivo.

Cabe mencionar que desde Capcom señalaron que el juego contaría con un parche de día uno, el cual solucionaría varios problemas.

En conclusión…

Street Fighter 6 es un juego muy completo, con una diversidad de modos para todos los gustos y que puede encantar tanto a los jugadores casuales como a aquellos que buscan un desafío, incluso sin necesidad de entrar a combatir online el juego ya resulta divertido, pudiendo entregar horas y horas de juego. El punto más bajo del juego es el World Tour, el cual aunque cuenta con un diseñador de personajes muy completo, pero que no termina de convencer en su jugabilidad, ni trama.