Review | Tell Me Why: Una profunda historia que vale la pena jugar

Desde el lanzamiento de Life is Strange su desarrollador Dontnod Entertainment se hizo su fama en el mundo de las aventuras narrativas, juegos lejos de la acción, donde lo que importa es la historia, los personajes, y las decisiones que estos van tomando para ir construyendo una trama que puede ir en más de una dirección.

Tell me Why es la más reciente entrega del estudio, que tras exprimir bastante Life is Strange con una precuela y una secuela, decidió emprender en una nueva historia la cual demuestra su experiencia en el ámbito y cautiva desde un inicio, pero a la vez dejando claro sus parámetros, su foco, y su madurez narrativa.

Tell me Why al igual que Life is Strange es un juego por capítulo, compuesto por tres, el tercero de estos que se encontrará disponible a partir de este 10 de septiembre. La historia de esta forma presenta a los gemelos Tyler y Alyson Ronan, dos hermanos que tras ser separados se reencuentran después de 10 años y visitan la casa de su infancia con el fin de venderla, lo que despierta una serie de recuerdos, y trae su pasado al presente, resaltando su relación fraternal, la relación que tenían con su madre, y descubriendo diferentes elementos de su pasado.

La historia tras Tell me Why, es bastante madura y controversial con una tragedia que los obligó a separarse, y que luego los reunió en su pueblo natal, Delos Crossing, un lugar donde se reencontrarán con varios personajes de su infancia y a la vez descubrirán varios misterios que para ellos pasaron desapercibidos cuando eran infantes.

El juego de esta forma, nos plantea a los dos protagonistas, y pone el foco en el lazo que tienen estos como hermanos, con ocasiones en que deberemos controlar a Tyler, y en otras a Alyson, en todo momento tomando decisiones, las cuales pueden afianzar o debilitar su lazo.

Aunque es una aventura narrativa como Life is Strange, Tell me Why plantea una jugabilidad un poco más dinámica con constantes puzzles y acertijos para resolver, a la vez que cuenta con su toque de fantasía al ejemplificar el lazo que tienen ambos con un misterioso poder que les permite hablar mentalmente, el cual se vuelve a activar al regresar a su pueblo natal.

Sumado a este vínculo entre ambos, es que estos obtienen la habilidad de ver sus recuerdos en determinadas ocasiones, pudiendo revivir de esta forma cosas de su infancia que incluso no recordaban. A pesar de esto en ocasiones cada uno tendrá visiones distintas de como ocurrieron las cosas, con lo cual será el jugador quien tendrá que decidir con que recuerdo quedarse lo que irá afectando el desarrollo.

Como ya es habitual para Dontnod los personajes tiene sus propias personalidades fuertes, y que los definen a la perfección. Tyler por un lado es transgénero y al regresar a su pueblo natal no resulta fácil, sobretodo al encontrarse con personas que no estuvieron de acuerdo con su transición o no lo entienden a la perfección. Alyson por su parte, fue criada por un policía del pueblo, y el tener que revivir la tragedia de hace 10 años no le resultará algo fácil.

Aunque la historia se desarrolla en un tiempo presente, el pasado es de vital importancia en este juego, a través de los recuerdos, de los elementos que conforman este pueblo, los personajes, y “El libro de los Goblins”, una serie de cuentos que escribían entre ellos y su madre, y que es de vital importancia para entender varios de los sucesos del juego, y al que habrá que pegar más de una mirada para ir comprendiendo todo.

En cuanto a los gráficos de este juego, estos cumplen lo suficiente para plantear una historia profunda y que no nos distraigamos en ningún momento, y aunque no son los más detallados del mundo, el juego cuenta con su estilo propio lo que hace que todo luzca a la perfección.

Otro de los puntos altos de este juego es su estilo visual, al ambientarse en un pueblo remoto de Alaska, tenemos un pueblo nevado, una solitaria casa rodeada de árboles y un lago congelado, todo lo cual luce muy natural y que acompañado de una increíble banda sonora da el ambiente perfecto para la historia. En este punto hay que destacar la música creada por Ryan Lott, la cual simplemente sobresale en el juego, dándole la emotividad necesaria a cada momento.

En Conclusión….

Tell me Why es una historia que vale la pena visitar, cuenta con una trama madura y emotiva que se centra en el lazo de los hermanos y como el presente se construye en base a los recuerdos del pasado. Un juego recomendable para todos aquellos que disfrutan de las aventuras narrativas, donde lo más importante es dejarse llevar por la trama.