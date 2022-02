Review | Xiaomi 11T Pro, un smartphone con una impresionante batería de carga rápida

Una de las características que destaca en Xiaomi radica en el hecho de que la compañía cuenta con una amplísima variedad de smartphones para satisfacer a todos los bolsillos. De hecho, en los últimos meses han lazados equipos como el 11 Lite 5G, el 11T y el 11T Pro. Este último es el que nos convoca en esta ocasión, ya que trae consigo una apuesta de diseño elegante que destaca por sobre todas las cosas por lo que concierne a su batería.

Lo anterior no es menor, ya que su rendimiento está por sobre la media al contar con una pieza de litio de 5.000mAh y una carga ultra rápida de 120W que compensa con el alto consumo energético que cada vez más refuerzas los equipos que dan más poder a sus pantallas. Al hacer la prueba con el equipo completamente descargado, bastaron solo 12 minutos para llegar a un 78% de carga. Sí, así de impresionante es su trabajo en ese apartado.

Más allá de ese aspecto, y en tiempos en donde la base es la misma para todos los smartphones Android que no han cargado la más reciente actualización del sistema operativo, el equipo mantiene todo lo que caracteriza a los dispositivos que vienen con la capa de interfaz MIUI 12.5. Es decir, se encontrarán con un montón de opciones de personalización completa del equipo, pero también con elementos preinstalados que probablemente no son lo que esperan un sector no menor de los usuarios.

Sin embargo, lo anterior se compensa tanto con el hecho de que pueden optar por no cargar todo de forma predeterminada, como por una potencia garantizada por su procesador Qualcomm Snapdragon 888 5G de ocho núcleos. Sumado a los 8GB de RAM, y los 256GB de almacenamiento, no tendrán problemas para operar y mantener a cualquier aplicación presente en la tienda de Google. Lo anterior también incluye a los juegos más demandantes de potencia, como es el caso del popular PUGB Mobile.

Al mismo tiempo, como el equipo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas, con capacidad de hacer uso de las tecnologías Dolby Vision y HDR 10+, junto a una tasa de refresco de 120 Hz, este dispositivo opera de forma óptima en términos de su presentación visual y respuesta táctil. Claro, no es recomendable ver películas en una pantalla tan pequeña, que tiene una resolución de 1080 x 2400 pixeles, pero los videos reproducidos desde redes sociales lucen tan bien como pueden hacerlo en estas condiciones y el paso entre aplicaciones y todo lo que concierne a la pantalla - como el contraste y su brillo - es realmente destacado.

Pero además de la batería y la pantalla, el tercer componente que siempre manda a la hora de convocar el interés de los usuarios es la cámara. En este caso, el modulo de los sensores en la parte posterior tiene un diseño atractivo que no molesta para nada a diferencia de otras grandes protuberancias que han estado presentes en otros dispositivos.

Al mismo tiempo, en términos de hardware su propuesta incluye un potente lente principal - gran angular - de 102 megapixeles con apertura de f/1.8, mientras el resto incluye cámaras que están en la media de las exigencias como un ultra gran angular de 8MP o un telemacro de 5MP que cumple bastante bien su tarea. Y en lo que respecta al frontal, está en un agujero central con capacidad de 16MP. Es decir, todos esos números indican que con buena luminosidad, opera tan bien como pueden hacerlo los equipos de su línea de costo, aunque le pese un poco el no contar con algo de estabilización para la captura.

Por otro lado, el equipo cuenta con varios modos ya tradicionales para la captura automática de fotografías, como es el caso de un modo nocturno que es funcional, aunque en algunas condiciones se excede con el retoque, junto a la panorámica, time lapse e inclusive para documentos. Todo es acompañado de una interfaz muy intuitiva, inclusive en lo que respecta al modo Pro que les permite ajustar cosas como la exposición o el balance de blancos, entre muchos otros. A continuación, algunos ejemplos de capturas.











Pero en donde Xiaomi pone énfasis en esta ocasión es en el ámbito del video, ya que en esta ocasión su propuesta entrega la capacidad de grabar videos en 8K a 30fps. Aunque el alcance de usuarios que le sacarán el jugo es acotado, de todas formas se puede también acceder a videos en 4K de hasta 60hps, lo mismo que en Full HD 1080p.

Todo lo anterior deja en claro que este es un equipo para todos aquellos usuarios que ya conocen las sólidas prestaciones de la marca china, las que son reforzadas por el buen trabajo de la pantalla, su buen nivel en lo que compete a las cámaras y, por sobre todas las cosas, una carga rápida inigualable. Obviamente no es el equipo de gama alta más potente, pero si está muy, pero muy por sobre los equipos de gama media que rondan los 400 mil pesos de costo. Y aunque tenga algunos peros, son más las cosas que tiene a su favor.

En la tienda del distribuidor oficial, el Xiaomi 11T Pro tiene un costo de $589.990 ´pesos chilenos.