Richard Madden dice que su trabajo en Los Eternos fue “agotador físicamente”

Los Eternos se enfocará en la historia del grupo titular de seres superpoderosos, pero aunque evidentemente esa premisa pondrá a todo el equipo al centro de la trama, hasta ahora los materiales promocionales y adelantos de la película han dejado en claro que Ikaris y Sersi estarán entre los personajes más importantes de esta nueva entrega del Universo de Marvel Studios.

En ese sentido, aunque la mayoría de los pormenores de la trama de Los Eternos siguen siendo un misterio, recientemente Richard Madden comentó que trabajo en la película fue bastante arduo.

El actor de Game of Thrones participó de una entrevista con la revista Wonderland y, según recoge Comicbook, aprovechó esa ocasión para contar que dar vida a Ikaris no fue sencillo.

“Pasé mucho tiempo en los cables porque mi personaje vuela, lo cual fue jodidamente agotador físicamente”, dijo Madden.

En la misma entrevista el actor contó que debido a la pandemia justo pudo tomar un descanso después de terminar de filmar Los Eternos y eso fue muy importante para él.

“Acababa de terminar de filmar Los Eternos cuando ocurrió la cuarentena, así que fue como: ‘Oh, está bien, me veo obligado a no hacer nada’“, recordó Madden. “Realmente lo necesitaba porque estoy muy acostumbrado a sobrevivir, pero allí no me sentí culpable por no hacer algo porque nadie estaba haciendo nada”.

Obviamente el actor no reveló detalles sobre la trama de Los Eternos, sin embargo, remarcó que la película le interesó porque quería incursionar en papeles menos serios.

“Es difícil conseguir esa ligereza, pero eso es lo importante, conseguir esos momentos más ligeros cuando podamos. Me encantaría hacer más comedias. Siento que termino interpretando muchas cosas serias“, dijo Madden. “Creo que no es representativo de mí, pero te afecta lo que haces, lo que pasas todo el día haciendo, así que es por eso que me encanta hacer algo más liviano, así mi día se ve afectado por cosas más livianas en lugar de cosas del fin del mundo”.

“Todos son personas muy complicadas en Los Eternos, pero con suerte eso también puede ayudarnos a aportar ligereza a algún tema pesado en términos de la historia porque creo que cuando vives tanto tiempo tienes que reírte un poco de ti mismo. Tienes que reírte de la vida”, concluyó.

Actualmente Los Eternos pretende llegar a los cines en noviembre de este año.