Rick and Morty presenta nuevo corto de la mano del creador del anime ‘Tower of God’

Durante el año pasado Rick and Morty presentó un corto dirigido por Takeshi Sano, responsable del anime “Tower of God”, el tiempo ha pasado y ahora un nuevo corto dirigido por Sano ha llegado, extendiéndose por el doble de duración.

‘Summer Meets God (Rick Meets Evil)’, es el nombre de este nuevo corto, y desde Adult Friend dan a conocer una pequeña sinopsis señalando que: “El nuevo novio de Summer no es humano, Jerry está en un gran problema como siempre, y Rick está bien... solo es Rick. No te pierdas el nuevo corto de Rick and Morty, Summer meets God del aclamado director de la serie Tower of God de Takashi Sano”.

En el caso del corto del año pasado, este tuvo por nombre “Rick and Morty vs Genocider”, el cual trasladó a los personajes a Japón para ayudar con un extraño incidente.

Por otro lado, Tower of God o Torre de Dios, es una serie basada en un cómic coreano (Manhwa), el cual es escrito e ilustrado por Lee Jong Hui. El anime comenzó su emisión el 1 de abril del año pasado y se extendió hasta el 24 de junio del 2020 a través de Crunchyroll.

Rick and Morty actualmente se encuentra en su quinta temporada, la cual se estrenó el pasado 20 de junio.