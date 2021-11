Ridley Scott culpó a los millennials por el mal desempeño en taquilla de The Last Duel

The Last Duel no ha conseguido la recaudación que se esperaba y Ridley Scott tiene a un grupo de culpables en mente: los millennials.

La nueva cinta del director de aclamadas películas como Blade Runner y Alien contó con un presupuesto de $100 millones de dólares. No obstante, hasta la fecha solo ha recaudado un poco más de $27 millones dólares a nivel mundial. Pero Scott no cree que eso tenga que ver con la trama de la cinta protagonizada por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck, ni con la distribución que realizó Disney de la cinta, sino que plantea que habría una generación que sería responsable de este mal desempeño.

“Creo que todo se reduce a (que) lo que tenemos hoy (son) las audiencias que se criaron con estos malditos teléfonos móviles”, dijo Scott durante su reciente participación en el podcast WTF. “Los millennials nunca quieren que les enseñen nada a menos que se lo digan en el teléfono celular”.

“Este es un trazo amplio, pero creo que lo estamos experimentado ahora mismo con Facebook. Creo que esta es una mala dirección que ha ocurrido cuando se le ha dado el tipo de confianza equivocado a esta última generación”, sentenció el director.

Debido a la adquisición de los activos de Fox, The Last Duel fue distribuida por Disney. No obstante, Scott comentó que a su juicio la promoción de la película no habría jugado un factor en la recaudación y argumentó que “Disney hizo un trabajo de promoción fantástico” y que inclusive a “los jefes les encantó la película”, pese a que le “preocupaba que no fuera para ellos“.

No obstante, pese a su percepción de la generación que usualmente comprende a los nacidos entre 1981 y 1997, Scott señaló que no se arrepiente de realizar The Last Duel y sigue confiando en su premisa.

“Esa es la decisión que tomas”, señaló el director. “Esa es la decisión que tomó Fox. Todos pensamos que era un guión estupendo y lo hicimos. No puedes ganar todo el tiempo. Nunca me arrepiento de ninguna película que haya hecho. Nada. Aprendí muy temprano que debes ser tu propio crítico. La única cosa sobre la que deberías tener una opinión es sobre lo que acabas de hacer. Aléjate. Asegúrate de estar feliz. Y no mires atrás. Así soy yo”.