Rihanna sería parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever

Rihanna no ha sacado nueva música durante años, pero de cara a su esperada presentación en el Super Bowl 2023 la artista podría sorprender a sus fanáticos con nuevos temas por cortesía de Marvel Studios.

Si bien aún no hay un anuncio oficial al respecto, un rumor impulsado por el portal HITS Daily Double sostiene que Rihanna “grabó dos canciones para la próxima banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever”.

Estos temas serían parte del album anexo a Black Panther: Wakanda Forever que obviamente buscaría tener tan buena recepción como la banda sonora de Black Panther en 2018 y claramente una colaboración con Rihanna podría impulsar ese objetivo e incluso meter a la cinta en la carrera por mejor canción original en los Premios Oscar 2023.

Por ahora no hay más detalles sobre los supuestos temas de Rihanna para Black Panther: Wakanda Forever, pero el reportero Kyle Buchanan de The New York Times sostiene que la intérprete de “Umbrella” hizo la canción que sonará en los créditos de la película. Tal y como la popular “All the Stars” de SZA y Kendrick Lamar en la primera cinta del Rey de Wakanda.

En ese sentido, es probable que una confirmación de esta colaboración recién llegue cerca de la premiere o el estreno de la película que está planificado para el 11 de noviembre en Estados Unidos y cuyas entradas iniciarán su pre-venta en Latinoamérica esta semana.