Rise of the Tomb Raider, Remnant 2 y otros juegos se suman a Xbox Game Pass

Durante la jornada de este jueves desde Microsoft han anunciado los juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante el mes de diciembre.

En total son 12 los títulos que se suman al servicio, en un listado que es encabezado por Remnant: From the Ashes y Remnant II, juegos que llegaron hoy mismo a la plataforma.

El resto de títulos involucra títulos como Far Cry 6 y Rise of the Tomb Raider.

Acá te dejamos el listado:

1 de Diciembre

Spirit of the North (Nube, Consola y PC)

SteamWorld Build (Nube, Consola y PC)

5 de diciembre

Clone Drone in the Danger Zone (Nube, PC y Xbox Series X|S)

Rise of the Tomb Raider (Nube, Consola y PC)

While the Iron’s Hot (Nube, Consola y PC)

World War Z: Aftermath (Nube, Consola y PC)

7 de diciembre

Goat Simulator 3 (Nube, PC y Xbox Series X|S)

8 de diciembre

Against the Storm (PC)

12 de diciembre

Tin Hearts (Nube, Consola y PC) –

14 de diciembre