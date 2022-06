Ron Gilbert no hablará más sobre Return to Monkey Island debido al comportamiento abusivo de algunos fans

Pese a que Terrible Toybox, Devolver Digital y Lucasfilm Games seguirán promocionando el juego de cara a su lanzamiento planificado para este año, no esperen que Ron Gilbert comparta más actualizaciones de Return to Monkey Island.

Aunque en el pasado Gilbert se había encargado de abordar el avance del juego mediante su blog, ahora el creador indicó que no pretende entregar más novedades al respecto porque después del anuncio de Return to Monkey Island algunos fanáticos han sido abusivos e irrespetuosos con sus comentarios.

“Cerraré los comentarios. La gente solo está siendo mala y tengo que eliminar los comentarios de ataques personales”, escribió Gilbert. “Es un juego increíble y todos en el equipo están muy orgullosos de él. Juega o no juegues, pero no lo arruines para los demás. No publicaré más sobre el juego. La alegría de compartir ha sido eliminada de mí”.

El apartado del blog de Gilbert con ese mensaje ya no está disponible. No obstante, la declaración del creador fue compartido a través de Twitter por Dominic Armato, el actor tras Guybrush Threepwood.

“He visto muchas discusiones apasionadas pero educadas/educadas adyacentes, pero los comentarios en el blog de Ron fueron una mierda total”, fue parte de lo que escribió Armato. “Lo que sea que quieras que sea Monkey Island, voy a arriesgarme y sugerir que hacer de esto una tarea en lugar de una alegría para los desarrolladores es la forma más rápida de garantizar que no sea nada para nadie”.

Return to Monkey Island será lanzado durante este año y gran parte de las críticas a su propuesta guardan relación con su diseño de arte. No obstante, Gilbert ya había abordado esos reparos indicando que “Return to Monkey Island puede no ser el estilo de arte que querían o esperaban, pero es el estilo de arte que quiero”.