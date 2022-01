Ron Perlman sigue creyendo que es necesario que Guillermo del Toro haga Hellboy 3

El plan de Guillermo del Toro para su versión de Hellboy quedó a medias. El estudio nunca quiso impulsar a una tercera película, dando pie a un reinicio que no dejó contento a nadie y que probablemente cortó las posibilidades del personajes para la pantalla grande.

Aún así, el actor Ron Perlman, quien interpretó a Hellboy bajo la dirección de Del Toro, explicó que le gustaría ver el desenlace de la historia que tenían en mente.

“¿Estoy ansioso de hacer Hellboy 3? No, ¡Tengo 71 jodidos años! Pero se lo debemos a los fans y deberíamos dárselo porque sería una conclusión epíca”, dijo el actor a The Independent. “Así es que Guillermo, si estás leyendo estoy, no voy a dejar de machacarte hasta que hagamos esta jodida cosa”, agregó.

En el pasado, Perlman explicó que no estaba interesado en participar en el reinicio, pese a que se lo ofrecieron, ya que Guillermo del Toro no iba a estar involucrado.