Rumor: La Sociedad Serpiente sería parte de Captain America: New World Order

Hasta ahora Marvel Studios ha revelado muy pocos detalles sobre la propuesta de Captain America: New World Order. Sin embargo, por cortesía de reportes y fotos del set poco a poco se está comenzando a aclarar la propuesta de la película.

Después de todo, siguiendo la publicación de fotos de Thunderbolt Ross (Harrison Ford), The Leader (Tim Blake Nelson) y Betty Ross (Liv Tyler) en el rodaje de Captain America: New World Order, ahora un rumor podría revelar cuál será el papel de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) en la película sobre Sam Wilson (Anthony Mackie).

De acuerdo al reportero Jeff Sneider del podcast “Hot Mic”, Val será una de lasa antagonistas de Captain America: New World Order y no actuará sola, sino que se presentará como parte de nada más ni nada menos que la versión del MCU de la Sociedad Serpiente.

“Escuché que Val, esa es Julia Louis-Dreyfus, está en Captain America (New World Order) trabajando con otros cinco villanos que forman el grupo la Sociedad Serpiente”, dijo Sneider.

En los cómics de Marvel, la Sociedad Serpiente es una organización secreta de supervillanos que han chocado tanto con Steve Rogers como con Sam Wilson por cortesía de su maligna agenda. Por ahora se desconoce qué villanos podrían ser parte de la Sociedad Serpiente del MCU junto a Val, pero Sneider dice que conocería el objetivo del grupo en Capitán América 4.

De acuerdo al reportero, Val y compañía tendrían como misión principal “obtener este metal que no es vibranium”. Sneider no nombró al metal, sin embargo, señaló que Capitán América 4 “podría tener uno o dos vínculos a los X-Men”. Algo que obviamente reflotar el rumor respecto a que el adamantium, el metal de las garras de Wolverine, podría ser ese material. No obstante, por ahora eso es solo una con conjetura.

Bajo la dirección de Julius Onah el rodaje de Captain America: New World Order ya se está desarrollando con miras a un estreno de la película en mayo de 2024.