Ryan Condal cree que House of the Dragon podría expandirse a diferentes épocas

Aunque sería sencillo creer que House of the Dragon tiene un final delimitado por cortesía de la propia historia de la Casa Targaryen y lo que se contó en Game of Thrones, Ryan Condal recordó que hay bastante material para que este programa se extienda más allá de lo que por ahora parece ser su objetivo principal: La Danza de los Dragones.

Durante una conversación con el portal Westeros.org, el co-showrunner de House of the Dragon fue consultado sobre la idea de que la serie aborde distintos periodos de la historia de la Casa Targaryen.

Condal uncialmente bromeó con lo difícil que es hacer este programa amparado por HBO, pero posteriormente indicó que la Danza de los Dragones no tendría que ser necesariamente el final de esta apuesta.

“Me encanta Westeros, me encanta el mundo que creó George (R.R Martin). Me encantaría estar involucrado en eso, siempre y cuando él y HBO me tengan”, respondió Condal. “Es difícil no pensar a dónde podrían ir las cosas. El espectáculo se llama House of the Dragon, no se llama The Dance of the Dragons. Se trata de la dinastía Targaryen en todas sus formas, se trata de la casa Targaryen, en realidad, y creo que hay muchos períodos fascinantes de la historia que contar allí. Ya sabes, ciertamente está la Conquista (de Aegon). Creo que ahora estamos contando la historia de esta gran guerra civil que ocurre cuando ambos bandos tienen dragones, y creo que sería fascinante explorar también una época en la que los Targaryen todavía están en el poder pero no tienen dragones. ¿Cómo amenazan entonces a sus enemigos y cómo cambiaría toda la estrategia de guerra? Hay un montón de lugares para ir. Sin duda me encantaría participar”.

Pero aunque aquel comentario puede parecer prometedor para los fanáticos de los Targaryen, Condal volvió a advertir que no es sencillo concretar la serie y que es “algo tan absorbente que es difícil pensar más allá en este momento”.

House of the Dragon estrenará su séptimo episodio este domingo por HBO Max y ya fue renovada para una segunda temporada.