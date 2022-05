Sacha Baron Cohen encabezará un nuevo especial animado para HBO Max y Cartoon Network

HBO Max y Cartoon Network anunciaron a Chelm: The Smartest Place on Earth, un nuevo especial animado que será protagonizado por Sacha Baron Cohen (Borat).

Chelm: The Smartest Place on Earth contará una historia enfocada en Town of Fools, un pueblo mítico caracterizado por sus habitantes poco inteligentes, y promete contar con un “humor absurdo” además de un “cuestionamiento interpretativo que es un guiño a las tradiciones intelectuales judías”.

Baron Cohen será el narrador de este especial que tomará cuentos populares clásicos y los reinventará para presentar nuevas versiones de travesuras y absurdos conflictos de Town of Fools.

“Esta propuesta fue muy divertida, simplemente sabíamos que la audiencia de HBO Max necesitaba obtener una dosis de esta marca original de narración. Chelm: The Smartest Place on Earth es una combinación perfecta de comedia y sátira, y nadie hace esa combinación mejor que Sacha, Greg, Mike y Michael”, dijo Amy Friedman, directora de programación infantil y familiar de Warner Bros (vía Deadline). “El proyecto único dará vida nueva e histérica a la sabiduría sin sentido de Chelmic que se originó en esta ciudad imaginaria de personas que no son las herramientas más afiladas en el cobertizo”.

Chelm: The Smartest Place on Earth fue desarrollada por Baron Cohen junto a Greg Daniels y Mike Judge (King of the Hill), pero aún no tiene una fecha de estreno.