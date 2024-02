Salen a la luz imágenes de la precuela cancelada de Game of Thrones

Previo a House of the Dragon, HBO estuvo trabajando en otra precuela de Game of Thrones, una conocida bajo el nombre código de Blood Moon. Aunque esta nunca vio la luz, ahora han salido unas imágenes de la producción.

Las imágenes muestran a Naomi Watts en el episodio piloto de la serie, el cual se desarrollaría en el marco de una boda en Casterly Rock.

Según reporta VG247, esta serie se situaría 5 mil años antes del show principal, sin embargo finalmente fue cancelada tras problemas en la producción y el pobre recibimiento que tuvo internamente el episodio piloto.

De acuerdo a los reportes, la serie cubriría la ‘Larga Noche’, con el enfoque puesto en los caminantes blancos y aunque sólo tuvo un episodio piloto, esta habría costado 30 millones de dólares.