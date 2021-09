Sam Raimi dudó sobre su capacidad para dirigir otra película de superhéroes tras Spider-Man 3

Aunque con el tiempo las impresiones sobre la película se han suavizado, Spider-Man 3 no contó con la mejor de las recepciones después de su estreno e incluso, además de finalizar la trilogía protagonizada por Tobey Maguire, podría haber marcado la conclusión de la trayectoria de Sam Raimi en las cintas de superhéroes.

Por supuesto, eso finalmente no sucedió y, después de la salida de Scott Derrickson, el propio Raimi asumió como el flamante nuevo director de la próxima película de Doctor Strange.

Pero al parecer la decisión de tomar las riendas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness no fue completamente sencilla para Raimi ya que debido a las críticas a Spider-Man 3 tenía algunas dudas al respecto.

“No sabía si podría afrontarlo de nuevo porque fue horrible haber sido el director de Spider-Man 3. Internet se estaba acelerando y a la gente no le gustaba esa película y seguro que me lo hicieron saber”, contó Raimi en una reciente entrevista con Collider. “Así qu fue difícil regresar. Pero luego, descubrí que había una apertura en Doctor Strange 2. Mi agente me llamó y me dijo: ‘Están buscando un director en Marvel para esta película y surgió tu nombre. ¿Estarías interesado?’ Y pensé: ‘Me pregunto si todavía podría hacerlo’. Ese tipo de películas son realmente exigentes. Y pensé: ‘Bueno, eso es razón suficiente’”.

“Siempre me gustó mucho el personaje de Doctor Strange. No era mi favorito, pero estaba a la altura de los favoritos. Me encantó la primera película, pensé que (el director) Scott Derrickson hizo un trabajo maravilloso, un trabajo increíble. Entonces, dije: ‘Sí’. Dejaron al personaje en un gran lugar. No pensé que estaría haciendo otra película de superhéroes”, añadió. “Simplemente sucedió”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya terminó sus filmaciones y aunque aún falta para que los fanáticos puedan conocer el resultado de la película, Benedict Cumberbatch ya anticipó que por cortesía de Raimi esta cinta contaría con más improvisación que su predecesora.

En ese sentido, el director remarcó que aunque se mantendrán las bases de la primera cinta del Hechicero Supremo, esta es una nueva aventura.

“Por supuesto, Scott Derrickson estableció una base muy sólida con grandes personajes, historias e imágenes con Benedict Cumberbatch, pero, sin embargo, es una historia nueva”, señaló el responsable de la trilogía de Spider-Man de Maguire. “Cada vez que el actor se para frente a la cámara, todo el mundo está haciendo todo desde cero. Así que solo para mí, porque ese es mi punto de vista, otra improvisación, una toma diferente, algo inesperado, algo que se le lanza al actor para que responda en vivo frente a la cámara es emocionante. Es solo una continuación de ese mismo proceso”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness planea estrenarse en marzo de 2022.