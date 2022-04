Sam Raimi nunca pensó que Doctor Strange tendría una película debido a que era “un personaje de segunda o tercera línea”

Sam Raimi volverá al mundo de los superhéroes con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una secuela que seguirá expandiendo los confines del universo de Marvel Studios en base al personaje interpretado por Benedict Cumberbatch. Uno que ha logrado establecerse no solo a partir de su primera película, sino que también en base a su interacción con el resto de personajes del MCU en las películas de Los Vengadores.

Y en ese contexto, el director de la primera trilogía de Spider-Man explicó ahora que en su juventud nunca imaginó que el Hechicero Supremo sería el foco de una producción cinematográfica.

“Él era un personaje de segunda o tercera línea para Marvel”, explicó Raimi en conversación con AMC Theatres. “Obviamente sus grandes nombres populares eran Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, Capitán América, Thor. Y como ninguna de esas películas se estaban haciendo, yo de hecho nunca imaginé que ellos iban a hacer una película de Doctor Strange. Solo parecía algo demasiado lejano a la realidad”, agregó el director.

A pesar de sus décadas de historias en los cómics, Doctor Strange solo debutó en la pantalla grande hace un par de años. Sin embargo, el propio éxito de Marvel Studios ha permitido consolidar justamente a los proyectos de personajes que eran de segunda o tercera línea, como los casos de Los Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel o Black Panther.

De ahí que ahora ya ni siquiera es una sorpresa cuando personajes de cuarta o quinta línea aparezcan en las películas, como sucedió no hace mucho con el hermano de Thanos.