Sam y Bucky remarcan que solo son compañeros de trabajo en un nuevo adelanto de The Falcon and the Winter Soldier

WandaVision ya terminó, sin embargo, los fanáticos de Marvel Studios no tendrán que esperar mucho tiempo para ver una nueva entrega de esa compañía ya que en un par de semanas más finalmente se concretará el lanzamiento de The Falcon and the Winter Soldier.

Esa nueva serie enmarcada en el MCU seguirá a Sam Wilson y Bucky Barnes después de los eventos de Avengers: Endgame y, además de abordar la disputa por el manto del Capitán América, traerá a de regreso al malvado Zemo.

En ese sentido, el nuevo adelanto de The Falcon and the Winter Soldier que fue revelado durante este fin de semana recalca que el mundo necesita héroes y mientras el gobierno de Estados Unidos está empeñado en presentar su propia alternativa para asumir el lugar del Capitán América de la mano de U.S Agent, Sam y Bucky tendrán que embarcarse en peligrosas misiones juntos. Pero aún así los socios de Steve Rogers seguirán con su dinámica y no se considerarán amigos.

Puedes ver el nuevo avance de The Falcon and the Winter Soldier aquí:

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo en Disney Plus.