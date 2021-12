Sandra Bullock y Channing Tatum intentan encontrar una ciudad perdida mientras escapan de Daniel Radcliffe en el tráiler de The Lost City

El especial de Harry Potter no será el único contenido nuevo que podrán ver con Daniel Radcliffe durante el próximo año y este jueves Paramount lanzó un nuevo tráiler para recordarnos que el actor será parte de la particular propuesta de The Lost City.

Si el nombre de esta producción no les resulta conocido, cabe señalar que The Lost City es la nueva cinta dirigida por Aaron Nee y Adam Nee y que, además de Radcliffe como antagonista, contará con Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt.

A grandes rasgos la premisa de The Lost City se enfoca en la historia de una escritora (Bullock) que es secuestrada por un millonario (Radcliffe) que simplemente no quiere entender que sus publicaciones son un trabajo de ficción y pretende que ella lo guíe a una misteriosa ciudad perdida. Pero la escritora no conoce el camino y ante su secuestro el modelo de las portadas de sus libros (Tatum) se embarcará en una misión para rescatarla.

Pero como deja en claro el tráiler para esta película, aquel modelo no es un héroe de acción y las cosas se complicarán rápidamente. Todo mientras de alguna forma el personaje de Pitt entrará en juego para formar una especie de triángulo amoroso.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de The Lost City aquí:

The Lost City (o La Ciudad Perdida como será conocida en español) se estrenará en cines durante marzo de 2022.