Sayen: La Ruta Seca: Actores nos cuentan lo que se viene con la segunda película de la saga

Sayen: La Ruta Seca, la secuela de la primera película original de Amazon realizada en Chile, ya tiene programado su estreno en Prime Video: el próximo 20 de octubre, y en la antesala de su estreno en el servicio de streaming es que tuvimos la oportunidad de hablar con dos de los actores que la protagonizan, Rallen Montenegro y Felipe Contreras.

Dirigida por Alexander Witt, esta segunda película continúa con la historia de Sayen (Rallen Montenegro), quien tras los hechos de la primera película se vuelve en una de las criminales más buscadas del país. Mientras el primer filme se desarrollaba en el sur de Chile, en esta secuela, la protagonista se trasladará hasta el desierto de Atacama donde enfrentará a una compañía multinacional.

Las películas de acción no son lo normal en el cine chileno, ¿Qué se siente haber participado de esta película que sale un poco de lo habitual?

Felipe Contreras (F.C): Claro, es interesante de que se empiece a hacer género en Chile, que uno se pregunta por qué no hay otros género en Chile, no, como que hay poco. Yo creo que un aporte a la industria de nuestro país. Uno lo ve en industrias como Argentina yéndose poco al lado, no que ellos tienen diferentes géneros. Uno puede encontrar géneros. Acá es difícil, todavía la industria está más, más en pañales en ese sentido. Entonces poder encontrar este tipo de producciones siento que es un gran aporte a la industria nacional, y en ese sentido como de de poder de poder tomar este, lugar de aporte.

Rallen Montenegro (R.M): No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Felipe. Creo que nuestra adolescente industria agradece tener este tipo de puestas que reafirman que tenemos elenco, que tenemos equipos técnicos, tenemos locación para hacer género.

La historia de Sayen está marcada por la búsqueda de venganza , a pesar de las consecuencias que pueda para traer ¿Esto sigue en esta película?

R.M: Bueno, yo creo que, como tú bien dices, la primera entrega se desata el conflicto y en esta segunda tenemos que ahondar en un conflicto en donde la protagonista ya se toma como desde mi punto de vista se toma el personaje de ser la prófuga y lo juega a fondo, y claro, insistentemente busca desde su fuerza encontrar justicia, venganza y lo lindo es que para mí, para el personaje, creo que el arco de ella es que justamente entiende que nunca es sola, que que esa justicia o esa venganza, la va siempre a obtener en la medida que esté con otros, porque otros la necesitan y ella también necesita de otros. Entonces es bonito para mí ese arte.

F.C: Yo soy un ‘Sayen lover’, en el sentido de esta figura, no como lo hablé antes de la heroína, de la heroína que se marca acá. Yo creo que que es muy importante el lugar. Entonces al entrar a esta película y poder sentir de que era una película donde la que la lleva es la heroína, donde donde hay una mujer que no se rinde nunca, que es imparable, o sea, le meten helicópteros, le meten pelea, todo y ella sigue adelante. Esos caracteres, ese arquetipo estaba más relacionado al hombre, al héroe, y así fuimos criados mucho. Y hoy día yo valoro, celebro también de que, de que sean las heroínas las que tengan esas características.

El primer film está muy conectado con las tradiciones y la cultura mapuche... transcurre en el sur de Chile. Ahora se traslada hacia el norte. ¿Ocurre lo mismo en esta película?

R.M: Yo creo que eso ya sería hacer spoiler. 20 de octubre por Prime Video. Puedes ver Sayen y enterarte tú mismo.

En el caso de Sayen, ¿Cuáles son los cambios que tú ves o el crecimiento que ves en el personaje en relación a la primera película?

R.M: O sea, yo creo que hay un cambio de look radical que claro, a la pobre Sayen, no contra mi voluntad, al contrario, yo lo propuse, fue mía la idea. No sé si después me gustó mucho porque sentía frío, pero estoy muy agradecida de que el equipo de arte haya recogido mi sugerencia y que la hayamos hecho un cambio tan radical de look a la Sayen, la pelamos, la vestimos, la transfiguramos yo también creo en otro cuerpo que permitiera también sostener esta idea de la prófuga. En donde ella se cambió, o sea se transformó en eso y por sobrevivencia. Eso lo encuentro muy bonito. Entonces para mí ese tipo de arcos que son más exteriores, tal vez más estéticos, también me parecen que son súper atractivos. Que van a estar en esta segunda entrega.

Finalmente, para la gente que no ha visto la película, ¿Por qué deberían ver Sayen?

R.M: Deberían verla porque hay mucha acción, porque creo que toca temas que están en lo contingente, porque es una película entretenida, porque tiene ritmo.

F.C: Porque los paisajes están increíbles....

R.M: Los paisajes están increíbles, porque el elenco es diverso, porque hay mucha morenidad, porque hay mucha gente de provincia en este elenco. De gente nueva también y porque siempre es bueno ver las cosas para uno, hacerse una idea, así que no lo hagan porque yo se los recomiendo, sino que háganlo para que ustedes se hagan una idea de lo que es