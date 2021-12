Scarlett Johansson por su demanda con Disney: “Creo que es importante saber lo que vales y defenderte”

La demanda de Scarlett Johansson a Disney por Black Widow, terminó con la casa de Mickey Mouse pagando 40 millones de dólares a la actriz, y ahora esta se refirió a la disputa señalando que “creo que es importante saber lo que vales y defenderte”.

Scarlet Johansson demandó a Disney por el estreno simultáneo de Black Widow en cines y Disney Plus. Algo que, según la actriz, habría perjudicado sus bonos por el desempeño en taquilla y además habría roto el compromiso que el estudio había realizado para un estreno exclusivo en cines. Desde Disney en la ocasión habían argumentado que Johansson fue compensada al respecto, pero esto no evito la acción judicial por parte de la actriz.

“Creo que es importante, en general, saber lo que vales y defenderte. Llevo mucho tiempo trabajando en esta industria, casi 30 años, y creo que hay muchas cosas que han cambiado a lo largo de esos años”, señaló en conversación con AP Entertainment.

Según agregó, “antes te habrías sentido en plan ‘madre mía, si me defiendo quizá no vuelva a trabajar o me pondrán en alguna lista negra’. Por suerte el panorama está cambiando, y que eso pase en una industria que es tan grande y tan universal como la del entretenimiento, es muy valioso”.