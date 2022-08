Scott Derrickson aseguró que ya hay conversaciones para una secuela de The Black Phone

Universal Pictures ya estaría evaluando la opción de concretar una secuela de The Black Phone. Si bien aún no hay nada definitivo al respecto, recientemente el propio director de la primera película confirmó que The Black Phone 2 sería una posibilidad.

Durante una conversación con el portal Comicbook, Scott Derrickson indicó que ya hay discusiones sobre una eventual secuela de The Black Phone.

“Ya hay mucha conversación, mucha presión. Quiero decir, la película costó $18 millones de dólares y, en última instancia, probablemente ganará $160-170 millones de dólares en todo el mundo. Entonces quieren otra. Por supuesto, lo quieren“, dijo Derrickson.

The Black Phone fue dirigida por Derrickson en base a un guión que escribió junto a Robert Cargill y que a su vez estaba inspirado por el cuento homónimo de Joe Hill y, a grandes rasgos, su trama gira en trono a la historia de Finney Shaw (Mason Thames), un niño de 13 años que es secuestrado por un asesino en serie (Ethan Hawke) y repentinamente comienza a comunicarse con las víctimas anteriores de ese sujeto mediante un viejo teléfono.

Como bien comentó Derrickson hasta el momento la película ha recaudado $152 millones de dólares a nivel mundial, por lo que sin duda para el estudio sería atractivo continuar su propuesta.